Con una alta concurrencia se celebró la ceremonia de cierre del taller “Triple A: Acción Ambiental Adolescente” que reunió a estudiantes secundarios y universitarios de Puerto Williams

La actividad incluyó una exposición fotográfica y una entrega de diplomas.

Estudiantes universitarios de la UMAG y escolares del liceo Donald McIntyre Griffiths (DMG) más los apoderados de estos últimos se reunieron este pasado lunes en el Centro Subantártico Cabo de Hornos para dar fin al taller que comenzó el mes de mayo y que constó de sesiones en aula y en terreno, estas últimas realizadas en el Parque Omora, ubicado en las afueras de Puerto Williams.

La ceremonia fue dirigida por Bernardo Toledo, jefe de la carrera técnica de Turismo de Conservación Biocultural de la UMAG, y por Denisse Molina, profesora del liceo DMG, quién comentó:

“Este cierre implica que podamos continuar trabajando durante el año de forma vinculada entre ambas instituciones colocando en el centro a los y las estudiantes para que se vinculen con su territorio y a partir de las experiencias pedagógicas que nos ofrece el currículum, generar instancias de reflexión y acción de los estudiantes en pos de la conservación biocultural”

En la instancia se expusieron una serie de fotografías, tomadas por los mismos escolares durante las salidas a terreno, en donde estos reflexionaron acerca de posibles acciones de conservación del entorno en el que habitan.Andrea Seguel, estudiante del liceo, mencionó al respecto: “Lo que más me gustó fue la salida a terreno que se hizo a Omora, porque los profes nos hicieron pensar como si fuéramos una institución pública o privada y cómo estas podrían ayudar a la conservación de ese lugar. Y el proyecto en general me parece bastante simbólico, puesto que es la primera vez que aquí se hace una actividad entre los estudiantes del liceo y los de la universidad”.

A la actividad también asistieron el Dr. Javier Rendoll, profesor de la carrera técnica y figura clave en el proyecto, y la Dra. Tamara Contador, directora (s) del Centro Subantártico Cabo de Hornos, quién declaró:

“Es muy importante trabajar estos contenidos desde las visiones bioculturales y también desde la ética ambiental. También me parece muy importante el trabajo con el liceo, y que desde el CHIC podamos aportar con saberes y experiencias para la formación de estudiantes de educación media.”

Se espera que este taller marque un precedente que inspire una variedad de futuras instancias de colaboración entre ambas instituciones educativas.