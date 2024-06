Del PC a Jadue: contigo en la distancia | Víctor Maldonado | Opinión



 El juicio a Daniel Jadue está produciendo una gran tensión política y, sin opinar sobre el mérito de la acusación, importa evaluar cómo se están comportando los actores políticos al respecto.

 Se dice en estos días que el PC está cometiendo un grave error al unir al partido a la suerte que pueda correr el alcalde de Recoleta y que su actitud pone en riesgo la institucionalidad democrática. Yo discrepo.

 Lo que facilita la confusión es que es usual que se haga una sola cosa del comportamiento de los comunistas, sus dirigentes y sus militantes, pero es indispensable diferenciarlos. Su modo de comportarse es nítidamente diferente.

 Es Jadue el que, al defenderse, sostiene que es víctima de una persecución política, que ha sido tratado de forma discriminatoria y que en ningún momento se ha enriquecido ni sacado provecho personal de los recursos involucrados.

 El PC, en cambio, lo que hace es solidarizar con uno de sus miembros de un modo coherente con su historia, presumiendo su inocencia y declarando que espera que el trato no sea desigual en comparación con otros casos conocidos.

 Por su parte, Camila Vallejo ha estado impecable en su rol de vocera de un gobierno en el fiel respeto a la institucionalidad democrática que debe defender. Ella no se ha permitido nunca salir de ese papel, que es lo que corresponde.

 ¿Estos tres comportamientos son parte de una estrategia antidemocrática? En absoluto. El respaldo a Jadue por parte del PC no ha consistido en adoptar como partido la argumentación con la que el alcalde se defiende.

 Se puede constatar que la defensa de Jadue es política, corresponde a la de un dirigente que quiere mantener vigencia y, aun, salir ganando en este episodio.

 Esta estrategia es antigua a más no poder y ha sido empleada por líderes políticos de todo el espectro. La frase “la historia me absolverá” fue usada por Fidel Castro, pero también antes por Adolfo Hitler al enfrentar tribunales de justicia y los resultados en lo inmediato no fueron tan malos en ambos casos.

 Siempre es bueno distinguir. Jadue tiene todo el derecho a escoger la defensa que estime conveniente y en poner el acento en la ausencia de enriquecimiento personal. Lo que se puede decir al respecto es que los acusados no escogen el tipo de delito por el cual quieren ser juzgados, sino que se dicta sentencia por aquellas faltas que sí pudieron haber cometido.

 No se puede esperar que el PC se comporte con Jadue como RN con Torrealba, es decir, silbando y mirando para el techo. En un partido donde la persecución ha sido una constante, el abandono de un líder es impensable porque de otro modo la organización se destruye, pero hay modos y modos de ser solidarios.

 En la declaración del Comité Central resalta tanto la defensa del alcalde como su respeto al “Estado de Derecho, la institucionalidad y el Poder Judicial”, lo que destaca por lo reiterado en un comunicado corto. Es un texto coherente.

 Para poner la nota discordante, debo decir que no creo que exista actividad humana exenta de prejuicios. En Estados Unidos el trato diferente de la justicia por motivos raciales forma biblioteca. Aquí el tribunal está actuando apegado a la ley, ella se aplica a todos, incluido Jadue, y eso es lo que importa.

Víctor Maldonado R.