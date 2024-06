Diputado Christian Matheson entregará petitorio a Presidente Boric en su visita a Magallanes

– El documento contiene una lista actualizada de mejoras para la zona austral en diversas materias donde destaca “un nuevo puerto para Magallanes´.

En la antesala de la visita del Presidente Gabriel Boric a la Región de Magallanes, el diputado Christian Matheson entregará una lista de solicitudes, que a su juicio “no pueden esperar más tiempo”. Recordemos que el parlamentario ha estado impulsando diferentes acciones que apuntan a entregarles a los ciudadanos mayor dignidad.

El documento que enumera por área las falencias que presenta la región, entre las que se incluye deficiencias en salud y vivienda, además incluye que el Mandatario priorice el proyecto de resolución presentado por el legislador que establece la creación de un Registro Social de Hogares Regionalizado, es decir, de acuerdo con la realidad de cada región considerando conceptos esenciales como el pago de dividendo o arriendo, gastos por enfermedades crónicas o terminales, gastos estudios superiores, canasta básica regional, entre otros.

“Me parece bien que el Presidente Boric visite la región, pero por sobre todo que pueda comprometerse y poner en marcha proyectos que la zona requiere de forma urgente y donde los ciudadanos son los principales afectados. Los magallánicos han sufrido históricamente, lo que significa vivir alejados de la capital y la centralización de las políticas públicas”, explicó Matheson.

El parlamentario agregó que “Magallanes no puede ser el patio trasero de nuestro país. Es impresentable que en materia habitacional se castiga y discrimina a la mal llamada clase media al momento de postular a una casa propia, luego del cambio que hizo éste gobierno en la calificación del déficit habitacional. Por otra parte, es una falta de consideración el que no se aborden los problemas en Salud Pública, que afectan a la región y que duelen el corazón y son inaceptables”.

El diputado magallánico agregó que “en desarrollo económico, solicito no se implemente el plan de manejo de la reserva Kawésqar, tal y como lo están concibiendo, se reestudie el proyecto de ley que pretende potenciar el turismo incorporando las opiniones regionales e impulse la construcción de un nuevo puerto para Magallanes, no basta con la ampliación de muelles, se necesita un puerto preparado para recibir grandes cruceros y barcos que hoy no pueden ser atendidos por el Canal de Panamá. Esto, cambiaría la imagen de la región y otorgaría mayor empleo y desarrollo para la zona”.

Matheson finalizó diciendo que “es importante que se dejen a un lado las diferencias políticas cuando se trata de mejorarle la vida a los magallánicos por lo que se necesita desarrollar proyectos que tengan un impacto social para todos los habitantes de la región y que no respondan solo a su sector político”.