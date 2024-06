En conversatorio lanzan «Himno de los derechos de las personas mayores» en Magallanes

El 15 de junio se conmemora el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, instancia que busca promover los derechos de la tercera edad y un buen trato intergeneracional dentro de una sociedad que valora y respeta a las personas mayores. De ahí el relevante paso dado hoy en esta causa que, desde un céntrico café en Magallanes, congregó a líderes y agentes comprometidos con los derechos de este segmento etario, para dar cabida al lanzamiento del “Himno de los Derechos de las Personas Mayores” y el conversatorio «Envejecer con Derechos, Orgullo y Buen Trato».

La iniciativa, enmarcada en el Mes del Buen Trato a las personas mayores, contó con la presencia de la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Michelle Peutat Alvarado; el Coordinador Regional del Servicio Nacional del Adulto Mayor de Magallanes (SENAMA), Nicolás Soto Cárdenas; el Secretario Ejecutivo de la Red de Cuidados Magallanes, Luis Muñoz Soto; y el Presidente de la Fundación Derechos Mayores, Michel Toledo Ortiz.

Abrió el evento María José Opazo Pizarro, representante de Be Happy Café y firme adherente a esta campaña, destacando que “envejecer con orgullo es un derecho fundamental que todos debemos defender, independientemente de nuestra edad, orientación sexual, identidad de género”.

Michel Toledo, de Fundación Derechos Mayores, realzó el convocar a la sociedad y a las autoridades a plantearnos como queremos abordar las necesidades de la sociedad que está envejeciendo. Aquí, subrayó la importancia de envejecer con derechos y buen trato, y que nuestros adultos mayores se puedan visibilizar como personas activas en la sociedad, con derecho a tener una oferta laboral, a desplazarse libremente por la ciudad y a recibir acompañamiento si están en situación de soledad. En suma, tener el derecho a envejecer con orgullo y avanzar hacia una sociedad más inclusiva y respetuosa, donde las personas mayores sean vistas y tratadas como miembros valiosos de ella.

Un momento especial fue la presentación del esperado himno y video, creado con la ayuda de inteligencia artificial y el infatigable impulso de la organización convocante, con presencia internacional, y que sirvió de motivación para el conversatorio, en procura de inspirar y sensibilizar sobre la importancia del buen trato y el respeto hacia nuestros mayores.

A su vez, la Seremi Michelle Peutat agradeció a Fundación Derechos Mayores por la invitación a esta significativa cita, destacando que su ministerio se ha dedicado a trabajar en el ámbito de justicia y también en la promoción en materia de Derechos Humanos, como pilares fundamentales para garantizar una vida digna y respetuosa para nuestros mayores. Aun cuando hemos avanzado como país en la creación de políticas que protegen y promueven estos derechos, manifestó que aún tenemos mucho por hacer. Por ello, valoró esta instancia para discutir junto a personas mayores sobre sus inquietudes, el envejecimiento activo, sensibilizar en torno a una población que va en crecimiento a nivel nacional y especialmente en Magallanes, y problematizar sobre las obligaciones del Estado en materia de Derechos Humanos de personas mayores.

Por su parte, el Coordinador Regional de SENAMA, Nicolás Soto, remarcó que “en Chile, ser viejo presenta muchos desafíos, pero también oportunidades. Desde SENAMA, estamos comprometidos a mejorar la calidad de vida de las personas mayores a través de políticas inclusivas y programas de apoyo”. Para ello, destacó el potenciar hoy en día estos espacios, conversatorios y diálogos con diferentes generaciones para promover un envejecimiento digno, activo y saludable para las personas mayores de hoy, y también para las del futuro.

La cita finalizó con una foto grupal por el buen trato y un café, no sin antes compartir una sentida lectura a cargo de Blanca Gálvez Rivera, Presidenta de la Agrupación Plumas Literarias, sobre textos de Lucía Yarad: “Y a la hora del no ser aún llevaré conmigo la pregunta que me acosa: Y qué más, y qué más puedo esperar de la vida?”.