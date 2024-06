Gremios del Turismo de Magallanes plantean su desacuerdo a la implementación de nuevas tasas que propone el gobierno

Durante el encuentro, que se desarrollo de manera presencial y virtual, propusieron aumentar el presupuesto para aumentar el presupuesto de promoción, implementar medidas para disminuir la informalidad y lograr la participación de las regiones.

Un importante encuentro sostuvieron los gremios del turismo de la región de Magallanes, con la Subsecretaría de Hacienda, Heidi Berner y la Diputada por Magallanes Javiera Morales.

Junto con rechazar la propuesta que está impulsando el gobierno, que propone nuevas tasas al sector, las lideres de los gremios propusieron recuperar y aumentar el presupuesto para la promoción turística que existía en 2019, implementar medidas para disminuir la informalidad en el sector y lograr una participación efectiva de las regiones en la planificación estratégica de la promoción turística.

La gerente de la Cámara de Turismo de Última Esperanza, Adriana Aguilar Lagos, resaltó “Tuvimos la valiosa oportunidad de dialogar directamente con la Subsecretaría de Hacienda y su equipo técnico y asesor, en donde pudimos exponer los puntos críticos de la propuesta de ley de turismo desde la mirada de las regiones y de las pequeñas empresas afectadas. Además, reafirmamos nuestra postura de rechazo a la recaudación de una tasa a través de las empresas de alojamiento turístico. La oportunidad fue valiosa ya que pudimos plantear que se evalúen otras alternativas para fomentar el turismo sin responsabilizar a las empresas en este objetivo».

Junto con agradecer a la subsecretaria de hacienda por recibirlos para plantear su desacuerdo frente al proyecto de ley, la gerente de Austro Chile, Claudia Torres Gómez-Garfias expresó “si bien compartimos el objetivo principal de reactivar el sector turístico luego de la pandemia y reconocemos la necesidad de legislar al respecto, no estamos de acuerdo con la forma ni el contenido de este proyecto. Cobrar una tasa en el alojamiento al turista extranjero para crear un fondo para la promoción turística internacional no es responsabilidad del empresario turístico, sino del Estado. Además, esto no hace más que fomentar la informalidad”.

En relación con la próxima votación en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, la gerente de Austro Chile puntualizó que «en caso de que se apruebe, seguiremos todas las instancias legales para pronunciarnos al respecto y buscar un acuerdo público-privado, que en conjunto beneficie a toda la industria turística formal».Asimismo, la gerente de la Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine, HYST, Sara Adema Yusta, comentó que «estas reuniones son cruciales para conocer la postura de Magallanes frente a este proyecto de ley. Agradecemos la instancia y esperamos que los reparos de los gremios se entiendan y respeten. Magallanes es la región que más ingresos recauda en Áreas Silvestres Protegidas a nivel país y la segunda que más turistas extranjeros recibe. Queremos seguir creciendo en número de visitantes, pero no estamos de acuerdo en que esto se logre a través de una tasa en los alojamientos. Además, estamos convencidos de que los representantes del sector, en una mesa público-privada, deben ser elegidos por los privados, y que Magallanes debe tener una representación proporcional a la llegada de visitantes, no solo un representante para la macrozona sur, que nos deja con un voto para Aysén, Magallanes y Los Lagos”.