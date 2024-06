La región de Magallanes cuenta con los índices más altos a nivel nacional de abuso sexual infantil

El pasado 30 de mayo visitó una vez más Puerto Natales la activista en Derechos Humanos, Lucha Venegas Navarrete con el propósito de impartir un seminario y realizar una capacitación sobre Educación Sexual Integral (ESI). Las actividades fueron organizadas por: la Oficina Local de la Niñez (OLN), Red Sobrevivientes Chile, REDOFEM Patagonia Austral y Fondo Alquimia. Recordemos que la OLN es financiada por la Subsecretaría de la Niñez Magallanes y ejecutada por la Ilustre Municipalidad a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario.

El objetivo del seminario impartido en el auditorio del Hospital Augusto Essmann, fue abordar de manera integral esta problemática, considerando ejes como la pedagogía, las políticas públicas, las responsabilidades legales, la discapacidad, género, diversidad y masculinidades. A esta actividad asistieron más de 70 profesionales de los distintos servicios públicos y privados de la Provincia de Última Esperanza.

Durante la tarde se realizó en la Junta vecinal N° 2 la capacitación que tenía como finalidad caracterizar la Educación Sexual Integral con información oficial. Desarticular los mitos, instalar capacidades y estrategias para elaborar actividades, clases y abordajes educativos en materia de educación sexual infantil. Ejercitar la planificación de actividades basadas en la ESI y la legalidad vigente. Dicha capacitación la tomaron cerca de 40 profesionales.

Al finalizar ambas jornadas conversamos con Lucha Venegas Navarrete, activista de Derechos Humanos, vicepresidenta de la Fundación Sobrevivientes Chile que articula a personas sobrevivientes a abusos sexuales infantiles en entornos institucionales y también pertenece al Consejo Consultivo de la Defensoría de la Niñez período 2023-2025, para conocer su evaluación con respecto a las dos iniciativas realizadas, sobre ello la activista en DDHH destacó que,” era relevante la muestra de interés y necesidades que han demostrado los profesionales asistiendo primero al seminario y posteriormente a la capacitación, tomando en cuenta que en Magallanes a nivel nacional es una de la regiones donde aumento la denuncias de abusos sexuales y explotación sexual infantil y Puerto Natales es la ciudad donde se registra el más alto índice de denuncias de abusos sexual infantil y por lo tanto se notó la necesidad de acceder a conocimiento, información y manejar la legalidad vigente para tomar acción y erradicar el abuso sexual infantil”.

La evaluación que realizo de estas jornadas en muy positiva, ya que hubo una gran asistencia con representantes de variados territorios de la provincia y fue evidente que no basta con un seminario, se requiere un programa con políticas estables y permanentes en la región y particularmente en Puerto Natales, para ir en ayuda de las comunidades, familias, estudiantes que están hoy día sufriendo estos crímenes sexuales y en ocasiones desconocen que se trata de una abuso por carencia en la información, falta de educación sexual integral. Las familias muchas veces no saben cómo actuar, por lo que uno de los desafíos es trabajar con familias en la comuna de Natales para dotarlos de conocimientos”, agregó Lucha Venegas.

Consultada la activista sobre la aplicación de la ley de Educación Sexual Infantil (ESI) enfatizó que lo importante aquí era destacar en que la ESI, es un derecho garantizado por ley en nuestro país que es la 21.430 sobre garantías de derechos de la niñez y adolescencia. Pero no basta con la ley, ya que no tenemos docentes formados, por lo que la problemática ahora es cómo se puede garantizar un derecho si no existen las personas capacitadas para darlo a conocer, por lo que necesitamos ir en ayuda pedagógica con las comunidades educativas, con las familias, entregar herramientas y conocimientos para que las familias cumplan con su obligación legal de ser garantes de derecho del buen trato y no vulnerarlos y por desgracia lo que nos dicen las cifras del Ministerio Público de Fiscalía, es que es justamente en la familia donde más ocurren los abusos sexuales infantiles, por lo que se requiere no sólo la existencia de una ley, sino que en la práctica nos capacitemos, eduquemos, encarnemos para garantizar el buen trato y garantizar la educación sexual integral que es parte de los Derechos Humanos.

Finalmente le preguntamos a la especialista en el tema sobre derechos humanos, si nos imagináramos un semáforo sobre educación sexual integral, que color tendría Chile a nivel latinoamericano, Lucha Venegas señaló que, “sería amarillo, ya que tenemos avances importantes en temas legales, pero en la práctica la situación no es la mejor, menos aún con cifras tan altas en abuso infantil, necesitamos dar un salto cuántico en lo concreto. Ya que, las generaciones que venimos del siglo pasado estamos criando a las nuevas generaciones y no se nos educó en este tema, por el contrario venimos de un país en donde hasta 1999 el Estado promovía la violencia, la criminalización y encarcelamiento de personas por su orientación sexual. Es necesario que socialmente y culturalmente entendamos la diversidad no sólo en términos de orientación sexual o identidad de género, sino también como diversidad familiar, cultural, etc. ya que es prioritario dejar de ser la región y la ciudad con más altos índices de abuso sexual infantil”.

Por su parte el coordinador de la OLN, Iñaki Terroba Sánchez señaló, “estar gratamente sorprendido por el interés demostrado por los distintos/as profesionales que solicitaron asistir a la capacitación sobre Educación Sexual Integral, como una forma de prevenir el abuso sexual infantil y adolescente. Y dicho interés es un balance muy positivo, ya que demuestra la voluntad de querer capacitarse y aprender, para así tener mejores herramientas para combatir el abuso infantil”.