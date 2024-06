Libros para la Ex Cárcel de Punta Arenas | Ernesto Sepúlveda | Opinión

La historia inicial de Magallanes, estuvo ligada a su utilización como colonia penal, durante los últimos decenios del siglo XIX, la distancia excesiva y aislamiento de la colonia del centro del país, y las condiciones extremas de su clima, conspiraron en contra de ese proyecto estatal. Los alzamientos de Cambiazo (1851) y el de los artilleros (1877), asonadas sangrientas, protagonizadas por soldados insurrectos, y convictos, persuadieron a las autoridades centrales, de desistir de la colonia penal, Y las atrocidades cometidas en las lejanas tierras, fueron ampliamente conocidas en el centro del país. De hecho, fue en Valparaíso, y en presencia de miles de porteños, que fue ejecutado por fusilamiento Cambiazo, en 1853, posteriormente su cuerpo fue desmembrado por cuatro caballos.

El empuje y pujanza de la empresa colonizadora, impulsada por el estado central, constituyó en las últimas décadas del siglo XIX, y el inicio del siglo XX, en una floreciente ciudad puerto. En ese período se alzan las principales construcciones del centro histórico o barrio cívico de Punta Arenas, entre estos, la catedral de Punta Arenas que data de 1892 y el edificio de la Gobernación Provincial de Magallanes, sede hoy del gobierno regional, que data de 1898. Dentro de este mismo espacio se construyó un colegio de la congregación Salesiana en 1892. Asimismo, dentro de estas manzanas históricas, se emplazaron edificios, destinados a la Cárcel-Presidio, al alcaide de la cárcel, y otras dependencias para el Juzgado y para la residencia del Juez. La proyección de estas obras en la última década del siglo XIX, se adelanta en más de tres décadas, a la planificación de establecimientos penitenciaros, en Santiago y otras grandes ciudades. Esto permitió que ya en 1898 se había iniciado obras, las que sufrieron diversas interrupciones. En unos casos por el atraso o falta de pago al contratista, por el estado central, y en otras por modificaciones del proyecto. Se consigna el caso de una interrupción que dilató el traslado de los presos al recinto, por estarse a la espera de la caldera encargada a Francia. El hostil clima, hacía inviable el uso de las instalaciones sin un adecuado sistema de calefacción. (CVITANIC, 2017)

A diferencia de la experiencia europea, e incluso de la experiencia nacional, la cárcel presidio de Punta Arenas, se proyectó y emplazó en el corazón del barrio cívico, en las manzanas que rodean la plaza de armas de la ciudad. En otras latitudes, las cárceles se construyeron en la periferia de las ciudades, y por cierto muy lejos de los hogares acomodados. En el caso de Punta Arenas, la cárcel funcionó a metros de la residencia de los ciudadanos más acaudalados. De hecho, muy cerca de los palacios de Sara y Mauricio Braun. De la residencia del gobernador, del obispo y del juez. Una condición especial, que la ciudad de Punta Arenas, ostentaría hasta el año 2003, para la cárcel, cuando los reos son trasladados al nuevo recinto penitenciario de cerro El Andino. En tanto, las dependencias de Gendarmería de Chile, funcionaron hasta el año 2015, cuando se trasladaron a nuevas oficinas.

Debido al término del uso principal del inmueble, el mismo fue utilizado para el desarrollo de diversas actividades culturales, y se consigna que la SEREMI de Bienes Nacionales de Magallanes, dictó en 2005 una resolución donde se decretó la ampliación de destino del inmueble para actividades culturales, estableciendo el cierre del recinto en su dimensión carcelaria. La totalidad del conjunto de inmuebles, constituido por la Dirección Regional de Gendarmería, la Prefectura de Carabineros y la Penitenciaría local, fue declarado en octubre de 2009, como Monumento Nacional en su categoría Monumento Histórico por el Consejo de Monumentos Nacionales.

Como una forma de rescatar la memoria histórica, y para poner en valor el patrimonio arquitectónico de Punta Arenas, se incluyó en el plan de desarrollo de zonas extremas, la iniciativa Construcción y habilitación de biblioteca y archivo regional, en recintos de ex cárcel pública de Punta Arenas. En diciembre de 2014, se determinó el proyecto ganador del concurso de diseño, entre 65 propuestas, correspondiendo al proyecto presentado por el estudio del arquitecto Rodrigo Aguilar. El diseño interviene los edificios de la ex Penitenciaría, y la Dirección de Gendarmería, a través de la restauración de la edificación existente, la demolición de elementos no originales y zonas blandas o de transición, la ampliación mediante una edificación de obra nueva hacia calle Chiloé y la restitución de algunos volúmenes, con una arquitectura contemporánea y respetuosa con el patrimonio. Al interior del volumen de la cárcel, se proyecta como el corazón de la Biblioteca Regional. En el espacio central de la ex cárcel, se establece un anillo de salas de lectura, constituidas por las ex celdas. En el centro se instalará un cubo de estanterías para las colecciones generales de acceso libre, así como para las colecciones de referencia de acceso controlado. Bajo el patio que media entre los dos edificios se proyecta el auditorio. El Archivo Regional se dispondrá en el edificio existente de la Dirección General de Gendarmería y el nuevo volumen proyectado. Desde diciembre de 2014 que se determinó el ganador del concurso de diseño a esta fecha, el proyecto ha pasado por todas las etapas de tramitación. Hace un año, en junio de 2023, el Consejo Regional de Magallanes, aprobó un incremento presupuestario para el proyecto. Lo anterior, debido a que el único oferente en la licitación para la construcción del inmueble, presentó una oferta que excedía el monto asignado al proyecto.

Recientemente, se cumplieron todos los trámites para la adjudicación del contrato de construcción, y diez años después, iniciarán las obras, del proyecto construcción y habilitación de biblioteca y archivo regional, en ex cárcel de Punta Arenas, proyecto emblemático del plan de desarrollo de zonas extremas.

Ernesto Sepúlveda Tornero

Punta Arenas, lunes 9 de junio de 2024.-

(1). Magallania (Punta Arenas) vol 45 N°2, 81-108. Obtenido de MATUS C., DANIEL A., & CVITANIC D., BORIS A.. (2017). CARCEL-PRESIDIO Y JUZGADO DE PUNTA ARENAS: DE LA PREFIGURACIÓN A LA CONFIGURACIÓN DE UN ESPACIO CARCELARIO (1898-2015). Magallania (Punta Arenas), 45(2), 81-108. https://dx.doi.org/10.4067/S0718-224420