Más de 380 personas fueron beneficiarias del Operativo Oftalmológico del Colegio Médico en Punta Arenas

387 personas vieron resuelto su requiriendo de atención oftalmológica, en un nuevo operativo coordinado por Colegio Médico Magallanes junto al Servicio de Salud local, a fin de disminuir las listas y tiempos que espera una persona para ver resuelto su problema de salud.

El operativo desarrollado durante dos día y medios, considerando la tarde del feriado del jueves 20 y todo el sábado 22 de junio, permitió al equipo de profesionales del Hospital Clínico de la Universidad de Chile J. J. Aguirre, brindar atenciones integrales a los magallánicos y magallánicas que fueron contactados para atención en el Hospital Clínico de Magallanes.

La directora del organismo sanitario, Verónica Yáñez, comentó que la lista de espera en oftalmología es la más abultada en Magallanes, con más de 4 mil personas, por lo que se citaron a 457, de las cuales 387 materializaron su atención, concurriendo al establecimiento. “Se puede ver pequeño en número, sin embargo – estas atenciones y este operativo – cambia la vida de los pacientes y si lo vemos como relata la Dra. Marlene Vogel, las atenciones hacen un cambio en la calidad de vida de nuestra comunidad”, indicó la autoridad.

No obstante, la encargada de gestionar la Red Asistencial de Magallanes, hizo énfasis en la necesidad de asistir a las consultas, considerando que 70 personas que fueron citadas y confirmadas, no se presentaron a su hora de especialidad. “Tenemos un número importante – en general – de inasistencia a las citaciones programadas, esto genera un impacto, porque cada vez que una persona no asiste a una consulta, quita el espacio a una persona que esta en espera, por lo que llamamos a la población a justificar adecuadamente y solamente en casos de fuerza mayor desista de su asistencia, porque se está restando un cupo importante. Y el llamado a la población es también a ser responsables con su salud y acudir a estas atenciones, porque insisto, lo que deseamos es una mejora en la calidad de vida de las personas y lo que queremos es no llegar tarde”, enfatizó Verónica Yáñez.

Por su parte, el Dr. José Antonio Sepúlveda, presidente de COLMED Magallanes, señaló que, “seguir haciendo más operativos es nuestro gran desafío, el aumentar también la cantidad de especialidades y especialistas que vengan en número y en cantidad de visitas; por lo pronto tenemos comprometido dermatología que quiere venir de nuevo, el mismo grupo de oftalmólogos desea volver a visitarnos en el segundo semestre e ir a las provincias”, informó el galeno.

Destacando de igual forma, el Dr. Sepúlveda, el gran compromiso de los profesionales médicos que participan de estas instancias, dejando en pausas a sus familias o entono, y aportando su de manera voluntaria y no remunerada su tiempo. “Todos los operativos del Colegio Médico / Dirección del Servicio de Salud, son sin honorarios médicos, por eso decía que esto le da un valor especial a la profesión médica y, es la idea de nuestro consejo Regional que esto lo sigamos desarrollando no solo este año, sino seguir durante todo nuestro periodo”, puntualizó.

Hospital J. J. Aguirre, compromiso con la salud pública

Una de las integrantes de la delegación de profesionales del Hospital Clínico de la Chile, fue la Dra. Marlene Vogel, jefa del Servicio de Oftalmología, quien fue clara en destacar que, con este tipo de iniciativas se puede determinar el cambio en la calidad de vida de una persona. “(…) hace un rato vino una mamá con una niñita, estaba en lista de espera desde hace tres años y hago las mediciones, encontrándome con un defecto óptico muy grande y le coloco en la montura de prueba los anteojos, la hago mirar de lejos, y la niñita se para del asiento y me abraza… y me dice ahora veo… eso yo creo resume un poco lo que uno siente, yo me emociono con ello, y digo que increíble que a esta chiquita le vamos a cambiar la vida, ella no solamente estaba limitada desde el punto de vista educacional, sino en que su día a día, en las actividades cotidianas, entonces eso ya justifico haber venido el fin de semana, aunque hubiera sido la única paciente que yo hubiera visto, me voy con el corazón feliz de haber podido contribuir”, afirmó la Dra. Vogel.

En este sentido, y ante la necesidad de aportar directamente a la disminución de tiempos y listas de espera, el Dr. Patricio Meza, oftalmólogo del J. J. Aguirre, reitero que, “uno de los grandes problemas de salud pública que hay en nuestro país son las listas de espera, por lo que preocupados de ese tema, el Colegio Médico Regional Magallanes, el Servicio de Salud y los colegas de oftalmología del hospital, nos solicitaron ayuda como servicio de oftalmología del Hospital Clínico de la Universidad de Chile J.J. Aguirre, que viniésemos a ayudar (…) La idea es conversar para que esto no sea algo aislado, nuestro servicio desde hace muchos años tiene una historia de colaboración con el Servicio de Salud Magallanes, y la idea es que esto se consolide nuevamente, se reactive de forma permanente para no solo visitar la comunidad de Punta Arenas, sino también Puerto Natales, Porvenir y probablemente Puerto Williams”, manifestó el médico especialista.

Consignar que este es el cuarto operativo médico que se materializa en el marco del convenio de colaboración COLMED Magallanes – Servicio de Salud Magallanes, siendo beneficiados a la fecha, alrededor de 700 magallánicos y magallánicas.