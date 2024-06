No Olvidemos 1997 (Fome) | Roberto Valenzuela Soto | Opinión



Gigantes, separaciones y apariciones pero Los Tres intuían el Grunge, la separación de Soda Estereo, de regreso Depeche Mode, se las arreglaban para volver, como olvidar los 80´s fue como más fondo como forma pero no olvidemos a Oasis, The Verve, pero en 1997 Los Tres lo sabían pero no lo sabían. Era el año en que Sound Garden anunciaban su separación, pero no paraba las ganas de ir a Woodstock, New York, a grabar uno de los más grandes discos hechos por chilenos como es el caso de FOME, oriundos de Concepción, marcaría un antes y un después. Un ánimo análogo y del pasado, “Contrátame una gira por el sol” “Págame en estrellas por favor” es un augurio de anhelo de decir basta al sistema que actualmente estamos viviendo, vomitar en una bolsa que te dan en los aviones o en los buses mas pirulos. Pero Los Tres volvían con una batería pos grunge como en tiempos de Revolver (The Beatles) (30 años después) como de “hacerse se va hacer” aun así Álvaro Henríquez reconoció con tristeza la muerte de Cobain, los anteojos de Henríquez y el pelo teñido eran un guiño a Nirvana, con esto no quiero decir que sea malo, todo lo contrario, marcó un precedente a la mierda que estamos viviendo en lo social, político y económico (una violenta tristeza). Creo que para el Unplugged de Nirvana calzaba justamente las canciones del tío Roberto Parra, con sus letras y ritmos que pedían a gritos un cambio en la sociedad (cosa que ha empeorado) no por culpa de ellos, sino que, de nosotros como votantes, electores que nos llevan a elegir menos opciones.

Sera que le el FOME era una narrativa o presagio? La estética lírica es una tragedia melódica tal como el genio John Lennon, que en sus canciones o letras marcan un antecedente hasta los días que nos gobiernan, será que nos profundísimos a reflexionar en sus letras e imágenes y mente, sólo nosotros como sociedad tenemos nuestras propias interpretaciones.



Roberto Valenzuela.