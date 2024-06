Presidente Gabriel Boric llegó hoy a Magallanes iniciando gira de 3 días

El Presidente Gabriel Boric llegó hoy miércoles 26 de junio a Punta Arenas dando inicio a una gira por la región de Magallanes que lo llevará a Puerto Natales y Porvenir.



«Vamos a estar en tres comunas de Tierra del Fuego y para mi es una tremenda alegría estar acá porque siendo magallánico sé lo que significa vivir y hacer soberanía en esta tierra.», dijo el Presidente a su arribo al aeropuerto de Punta Arenas.



«Tenemos muy buenas noticias para Magallanes, yo guardé ciertas noticias en la Cuenta Pública para decirlas acá en Magallanes, de parte de las inversiones que estamos haciendo y lo de la soberanía es tremendamente importante» señaló el Mandatario.

Refiriéndose al reciente incidente de la construcción argentina de paneles solares en territorio chileno, el Presidente Gabriel Boric reiteró que «creo Chile manifestó una posición firme y clara, que se resolvió como debía resolverse y acá hemos dejado muy claro que con las fronteras no hay que tener ningún tipo de ambiguedad.»

ALZAS DE LAS TARIFAS ELÉCTRICAS.

En relación con el alza inminente de las cuentas de energía eléctrica, el Presidente Boric manifestó que «en primer lugar el alza de las cuentas de luz tiene que ver con que éstas no han tenido ningún tipo de reajuste desde el año 2019 y por lo tanto, los precios hoy día no son los reales, al tiempo que se ha acumulado una deuda millonaria para el Estado de Chile, hoy estamos hablando de una deuda de miles de millones de dólares, y asi sabemos que hay medidas que son difíciles, pero sabemos que si no se adoptan a tiempo después se doblan las consecuencias. Ya tenemos un consenso en el Congreso Nacional para entregar un subsidio a 1 millón 500 mil familias.»

«Estamos liderando una mesa de trabajo para buscar las alternativas de aumentar ese subsidio para poder eliminar el impacto que sabemos esta alza va a provocar especialmente en las familias más vulnerables, y el gobierno no es ciego ni sordo a aquello y por lo tanto los Ministros Pardow y Mario Marcel que vamos a llegar a una solución lo más razonable posible, junto con el Congreso, sin eludir el problema», expresó el Presidente.

NOVA AUSTRAL DE PORVENIR.

Consultado sobre la situación de la empresa salmonera Nova Austral señaló que «el caso está judicializado y entiendo que lo vamos a conversar allá en Porvenir. En esa ciudad voy a conocer el adelanto de las obras del Gimnasio Zavattaro, pero además en el CFT estatal», manifestó el primer Mandatario.