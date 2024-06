Presidente Gabriel Boric sobre instalación argentina en territorio chileno: «deben retirar esos paneles solares a la brevedad, o lo vamos a hacer nosotros»

El presidente de la República Gabriel Boric informó esta mañana de lunes 17 de junio que conversó con su par argentino, Javier Milei, respecto de la instalación de paneles solares de ese país en territorio chileno, en la región de Magallanes.

«Tomamos conocimiento hace un tiempo que Argentina, al instalar una base militar en la región de la Patagonia instaló unos paneles solares en territorio chileno. Recibimos unas disculpas por parte de la Cancillería argentina, pero me gustaría manifestarles de manera muy clara que con las fronteras no es algo con lo que se pueda tener ambigüedades y que es un principio básico del respeto entre países y que por lo tanto, deben retirar esos paneles solares a la brevedad, o lo vamos a hacer nosotros», dijo el Presidente de Chile.

Gabriel Boric, quién estaba acompañado por el Ministro de Relaciones Exteriores de Chile Alberto van Klaveren añadió que «se lo comenté al Presidente Milei, me señaló que se lo iba a mandatar a su ministra de RR.EE., yo me imagino que no vamos a tener problemas al respecto, pero es una señal equivoca, una señal que no nos gusta y por lo tanto, lo que exigimos es que esto se resuelva en el más breve plazo posible».

El mandatario expresó que «con Argentina nos unen muchas cosas, por lo tanto, yo no pretendo que escalemos una tensión entre las relaciones a propósito de esto, en la medida que se solucione a la brevedad«, indicó.