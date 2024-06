Senador Kusanovic abordo con autoridades nacionales y regionales la fiscalización a camiones chilenos que están impidiendo su paso por Argentina.

Esta semana se han reportado problemas en el transporte de mercancías después de que se llevó a cabo una fiscalización de las dimensiones máximas de los camiones que circulan por las rutas argentinas por parte de la entidad vial de dicho país. Esta situación ha generado dificultades en el traslado de mercancías, resultando en la prohibición del paso de al menos 4 camiones en los pasos fronterizos.

Ante esta problemática, el senador Alejandro Kusanovic se puso en contacto con el Ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, y el representante regional, el seremi Rodrigo Hernández, para abordar las gestiones del gobierno con Argentina. Posteriormente, el parlamentario informó que «los camioneros de la región me han contactado preocupados por este tema, por lo que, además de hablar con el ministro y el seremi de transportes, también me comuniqué con Pablo Ortiz, jefe de la unidad internacional de transportes, y con el director nacional de la DIFROL, Carlos Dettleff, para profundizar en el caso e impulsar una pronta solución diplomática con Argentina. Esta solución implica adoptar medidas que consideren las consecuencias de las acciones tomadas por funcionarios que, al ser nuevos en su cargo, no ven claramente el impacto que generan. Estas acciones han provocado problemas no solo para nosotros, sino también para Paraguay. Es como si nosotros comenzáramos a controlar el peso máximo de los camiones en las fronteras; estaríamos originando el mismo problema que nos enfrentamos ahora.»

Origen del problema.



La fiscalización del largo de los camiones realizada por la entidad vial de Argentina se basa en la combinación de tractor y remolque, cuya longitud máxima (tanto en Chile como en el país vecino) es de 18,60 metros. Sin embargo, muchos transportistas de Magallanes y de otros países poseen tractores de dimensiones mayores (comúnmente conocidos como trompudos, en contraposición a los frontales). Debido a esto, a pesar de contar con remolques de dimensiones reglamentarias, al utilizar este tipo de tractores, superan la longitud máxima permitida.

Kusanovic destacó que hasta ahora ha existido una tolerancia recíproca en el control de las dimensiones de los vehículos que transitan de un país a otro. Sin embargo, expresó que «la realidad ha superado a la norma, y para que todos podamos respetarla como corresponde, debemos ajustarla y revisar las propuestas. Esto debe hacerse en base a antecedentes técnicos que justifiquen de qué manera llevarlo a cabo, sin comprometer la seguridad vial. No se trata simplemente de aumentar las dimensiones de forma aleatoria», enfatizó el parlamentario.