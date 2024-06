Senador Kusanovic solicita al Presidente Boric adoptar medidas concretas para enfrentar déficit de médicos y especialistas en las regiones



Propone aumentar cupos en las carreras de medicina que se imparten en zonas extremas y la convalidación automática de especialistas médicos extranjeros que provengan de instituciones que cumplen el estándar de Chile.

El senador e integrante de la Comisión de Salud, Alejandro Kusanovic, ingreso un proyecto de acuerdo apoyado por 28 senadores, por el cual solicito al Presidente de la República, Gabriel Boric, la adopción de medidas concretas que permitan aumentar efectivamente el número de médicos en el país, así como modificar el sistema de evaluación y certificación de especialidades médicas para enfrentar la barreras que tienen y que tendrá la población en el acceso de la salud, especialmente para los habitantes de regiones extremas.

El parlamentario justifica su propuesta ante el déficit de médicos que se viene arrastrando por años en el país y la desigualdad territorial que esto genera para los habitantes de regiones, detallando que “en Chile faltan más de once mil médicos y no estamos tomando las medidas correctas para revertirlo, empezando por aumentar los cupos a la carreras de medicina que están en las regiones. Aquí en Magallanes, por ejemplo, la UMAG recibió este año 1.124 postulaciones, pero solo tiene 52 cupos disponibles para ellos, estamos desperdiciando oportunidades que las zonas extremas no pueden darse. Lo mismo con especialistas extranjeros que se quieren trabajar en regiones, podemos convalidar automáticamente su especialidad cuando la obtienen de instituciones o universidades que cumplan el estándar de Chile” advirtió.

Centralismo y déficit de especialistas médicos en regiones

La iniciativa apunta a que los habitantes de regiones están más expuestos a encontrarse en listas de espera de atención, intervención quirúrgica oportuna o la muerte por falta de atención de especialistas, ante una distribución altamente concentrada de médicos y especialistas en el país, “la región Metropolitana concentra la mayoría de especialistas médicos con más del 50% del total existente en el país, con cerca de 22.740 profesionales, en contraste con las regiones de Tarapacá, Aysén y Magallanes con solo 200 profesionales para atender a toda su población”, según el estudio realizado por la Universidad de la Frontera el año 2023, con el riesgo además de la “sobrecarga laboral de los especialistas que atienden en regiones, sobre todo cuando estos son los únicos que atienden a toda la población en el sistema de salud público”, según alerta el proyecto ingresado.

Propuestas concretas

Ante este escenario, el legislador propone implementar medidas concretas para revertir el déficit de especialistas, empezando por modificar el sistema de evaluación y certificación de especialidades (hoy a cargo de corporaciones privadas cuyas evaluaciones son acotadas en el año y se realizan en la ciudad de Santiago), así como simplificar la convalidación de especialistas médicos que provienen del extranjero, automatizando la certificación cuando se hayan obtenido la especialidad en universidades o instituciones que cumplen con el estándar de las Facultades de Medicina acreditadas de Chile, y para quienes no lo cumplan, puedan acceder a cursos de nivelación y evaluaciones que promuevan su acreditación sin afectar la calidad.