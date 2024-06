SEREMI del Trabajo de Magallanes Doris Sandoval: “Es ya un hecho que dejaremos un legado de nuevos derechos laborales”



La autoridad laboral de la región valoró de esta forma el balance y anuncios realizados por el Presidente Gabriel Boric en su Cuenta Pública Presidencial 2024.



Punta Arenas, 1 de junio de 2024.- Como ya es habitual, el día 1 de junio de cada año, el Presidente Gabriel Boric se dirige a la nación para dar cuenta de su gestión. Tanto avances como anuncios se dan cita en su discurso que pasa por todas las principales materias de interés de las y los chilenos.

Trabajo es una de ellas, por lo mismo, en el marco de la nueva Cuenta Pública Presidencial de este año 2024, la SEREMI del Trabajo y Previsión Social, Doris Sandoval Miranda -quien se reunió con sus pares del Gabinete Regional encabezado por el Delegado Presidencial de Magallanes, José Ruiz Pivcevic- se refirió al balance y novedades que dejó esta jornada en materia laboral.

Entre los principales anuncios de la cuenta, la autoridad destacó la noticia de un nuevo impulso al proyecto de ley de equidad salarial entre hombres y mujeres, a través del ingreso de indicaciones, dentro del presente mes de junio, que permitan que las mujeres sean remuneradas en función de sus méritos y no en función de una discriminación de género. Es decir, “a igual trabajo, igual paga”, anunció el Presidente.

“Es ya un hecho que vamos a dejar un legado de nuevos derechos laborales para las y los trabajadores/as. Cuando se expanden los derechos laborales, se expanden también las condiciones para un mejor y próspero desarrollo productivo de nuestra región y país”, destacó la SEREMI, tras las palabras de la máxima autoridad del país.

Asimismo, el segundo anuncio tiene relación con un acuerdo con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) a nivel nacional para iniciar un diálogo tripartito entre autoridades, trabajadores y empresarios/as que terminará, hacia fines de este año, con la presentación de un proyecto de negociación colectiva multinivel, solicitada por las organizaciones sindicales y que permitiría ampliar el alcance de la negociación colectiva actual, entregando así mayores herramientas y autonomía a los sindicatos y a los empleadores para enfrentar sus desafíos.

“No hay contradicción en mejorar las condiciones de los trabajadores, con la protección del empleo y el desarrollo; todo lo contrario: trabajadores y trabajadoras más plenas y felices, hacen parte de comunidades que crecen. Por lo mismo, nos llena de alegría el que podamos avanzar en nuestro gobierno, en el fortalecimiento de los derechos colectivos, con un proyecto de ley negociación colectiva multinivel”, agregó Sandoval.

Entre otras de las materias destacadas por el Presidente Boric en relación con trabajo y familias fue el acuerdo firmado con la CUT que, entre otros ámbitos, contempla reactivar el Bolsillo Familiar Electrónico durante los meses de invierno de este año.

Por último, en materia de pensiones, el Presidente fue enfático en la necesidad de avanzar en la reforma impulsada por el Gobierno e hizo un llamado a todos los sectores políticos a ponerse de acuerdo en esta materia.

“Tenemos que ser capaces de mejorar las pensiones antes de que las personas mueran esperando por ello. Es posible ponernos de acuerdo en esta materia. Los invito con humildad a que nos pongamos en los zapatos de quienes no tienen hoy una pensión digna, porque los jubilados y jubiladas que nos están mirando no pueden seguir esperando”, enfatizó en su discurso.