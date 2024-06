Un nuevo pulmón verde para Punta Arenas: el futuro Parque Urbano en el Club Hípico | Jonathan Cárcamo, Concejal





Recientemente, la ciudad de Punta Arenas recibió un anuncio que promete transformar su paisaje urbano de manera significativa. El Presidente Gabriel Boric reveló planes para expropiar 20 hectáreas de terreno pertenecientes al Club Hípico, ubicado en Avenida Bulnes, con el objetivo de crear un extenso parque urbano. Este proyecto, comparado con el icónico Central Park de Nueva York, busca proporcionar un espacio verde accesible para todos los habitantes de la Región de Magallanes.



El Club Hípico, que dejó de funcionar como hipódromo en la década de los 90, se ha mantenido en desuso, utilizándose esporádicamente para eventos y festivales. La iniciativa de transformar este vasto terreno en un parque público responde a la necesidad de ofrecer alternativas de esparcimiento y recreación en una ciudad que ha visto crecer su infraestructura urbana.



Según el Presidente Boric, esta decisión responde a un anhelo personal por recuperar un espacio que históricamente fue cedido gratuitamente a la Municipalidad, pero que ha cambiado de manos en términos de propiedad a lo largo de los años. La expropiación, aún en negociaciones con la sociedad propietaria, apunta a revitalizar el uso público de estas tierras, asegurando que la mayoría de las 20 hectáreas se destinen exclusivamente al parque urbano.



La noticia ha sido recibida con entusiasmo por parte de las autoridades locales y la comunidad en general. Marco Uribe, seremi de Vivienda, expresó su orgullo por este legado que dejará el Presidente Boric para la región, enfatizando la importancia de crear espacios comunitarios y abiertos para todos los habitantes.



Aunque aún no se han revelado los detalles económicos precisos de la expropiación, se destaca la disposición positiva de los propietarios hacia el proyecto, lo que sugiere un avance favorable en las negociaciones.



El futuro Parque Urbano en el Club Hípico no solo promete ser un lugar de recreación y esparcimiento, sino también un punto de encuentro cultural y social para los habitantes de Punta Arenas. Con esta iniciativa, la ciudad se encamina hacia un desarrollo urbano sostenible que valoriza sus espacios naturales y mejora la calidad de vida de sus residentes.



Aprendiendo de los Mejores Ejemplos Nacionales



Es entendible que se compare este proyecto con el Central Park de Nueva York, sin embargo, debemos mirar también los ejemplos exitosos dentro de nuestro propio país. Un referente cercano y ejemplar es el Parque Municipal Isla Cautín en Temuco. Tuve la oportunidad de visitar este parque como concejal, con el objetivo de conocer de primera mano su experiencia y evaluar cómo podríamos aplicar sus lecciones en nuestra ciudad.



El Parque Municipal Isla Cautín es un área verde significativa en Temuco, que ha revitalizado un espacio previamente subutilizado. Este parque, inaugurado en abril de 2022, abarca 27 hectáreas y ha transformado la comunidad al ofrecer una pradera central de libre uso, diversas plazas temáticas, y un enfoque multicultural y sustentable. La inversión en este proyecto ascendió a 14 mil millones de pesos, y desde su apertura ha servido como un centro recreativo y cultural para la comunidad, albergando eventos como ferias tradicionales, festivales y exposiciones.



La experiencia de Isla Cautín destaca la importancia de invertir en espacios públicos que fomenten la cohesión social, la actividad física y el contacto con la naturaleza. Además, el parque ha demostrado ser un imán para el turismo y un motor de desarrollo urbano.



Siguiendo el modelo exitoso de Isla Cautín, el Parque Urbano en el Club Hípico en Punta Arenas podría ofrecer múltiples beneficios geopoliticos, académicos y económicos. No solo proporcionará un espacio de recreación y esparcimiento, sino que también podrá servir como un punto de encuentro para actividades educativas y culturales, promoviendo la integración social y la sostenibilidad.



Este ambicioso proyecto, que refleja una visión de ciudad moderna y comprometida con su patrimonio ambiental, podría marcar un hito significativo en el urbanismo de Punta Arenas, colocándola en la lista de ciudades que apuestan por un crecimiento equilibrado entre el desarrollo urbano y la conservación del medio ambiente.