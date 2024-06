Urgente: Falta de coordinación en despeje de rutas aísla a visitantes y amenaza el turismo en Torres del Paine





Hoy sábado 22 de junio no se pudo realizar la excursión full day Paine porque no hubo trabajo de despeje de nieve en las rutas al interior P. N. Torres del Paine y el M.N. Cueva del Milodón está cerrado porque no tienen agua (como cada año).

La Cámara de Turismo de Última Esperanza expresa la profunda preocupación y molestia respecto a la falta de coordinación y trabajo organizado por parte de Vialidad en el despeje de las rutas hacia el Parque Nacional Torres del Paine. En los últimos días, se ha experimentado una situación inaceptable, ya que las rutas, especialmente en el sector de Laguna Larga, no han sido intervenidas oportunamente, lo que ha impedido el acceso al parque

Es incomprensible como CONAF permite el acceso al Parque Nacional Torres del Paine sabiendo que no se han realizado trabajos de despeje de nieve en las rutas. Además, no existen informes oficiales sobre las condiciones de los caminos al interior del parque dejando a las personas dentro del parque aisladas y a los visitantes que vienen a conocer este magnífico lugar en invierno sin poder concretar su objetivo debido a las malas condiciones de las rutas.

Las empresas de turismo, confiando en que todo está funcionando, confirman salidas sin recibir reportes anticipados del estado de los caminos para coordinar la excursión con anticipación. Luego en terreno se encuentran con la falta de accesibilidad y el riesgo que atenta la seguridad de trabajadores y visitantes teniendo que regresar sin concretar el servicio lo que los obliga a reembolsar el valor de las excursiones a los clientes cuando las condiciones impiden el acceso al parque. Esto genera una pérdida económica significativa y afecta gravemente la imagen del destino en el exterior.

A pesar de la creación de mesas de trabajo entre las instituciones del Gobierno, la coordinación sigue siendo inadecuada y las autoridades se enteran de estos escenarios por la preocupación del sector privado. Es por esto que como gremio, solicitamos a las autoridades tomar medidas inmediatas para asegurar que las rutas sean intervenidas oportunamente y que se emitan informes claros y precisos sobre las condiciones de los caminos de uso turístico.

Esta situación se repite cada año y pese a que hace un año atrás se creó el Comité de Operación Turística Invernal liderado por SERNATUR y los gremios de turismo nuevamente la actividad turística invernal se enfrenta a los efectos negativos por las restricciones, falta de recursos, la ausencia de planes de contingencia, planificación y coordinación del sector público.

Por otra parte, es alarmante que las autoridades pretendan cobrar un impuesto a los visitantes extranjeros que utilicen hotelería en Chile para reunir recursos y promover el turismo, cuando ni siquiera se están dando las condiciones adecuadas para que los atractivos turísticos, como el Parque Nacional Torres del Paine, puedan ser visitados.

Además, la situación en el Monumento Natural Cueva del Milodón es igualmente preocupante, ya que esta área silvestre protegida no cuenta con agua potable obligando a su cierre y afectando aún más la experiencia de los visitantes en el destino.

Desde la Cámara de Turismo de Última Esperanza, denunciamos el daño que se está generando por la mala coordinación de las autoridades y exigimos acciones concretas y efectivas por parte de Vialidad, CONAF, el Gobierno Regional y cualquier otra autoridad responsable del turismo en la región de Magallanes. Las pérdidas económicas son significativas y la imagen del destino se ve severamente afectada en el exterior.

Es imperativo que se tomen medidas urgentes para garantizar el mantenimiento adecuado de las rutas durante la época invernal y que se cumplan las acciones anunciadas por las autoridades. Sólo así podremos asegurar una experiencia segura y satisfactoria para los visitantes y preservar la reputación de nuestro destino turístico.



Adriana Aguilar Lagos, gerente de la Cámara de Turismo de Última Esperanza señaló que: “lo que más inquieta es perder la inversión que el sector privado ha realizado para promover el turismo de invierno y también es preocupante que se desaprovechen las oportunidades de desarrollo turístico que Magallanes tiene en todas las estaciones del año y con ello perder los beneficios para la región y para todos los que dependen de esta actividad. Esperamos que las autoridades puedan coordinar una solución que permita seguir generando empleabilidad en el sector y no se tenga que llegar a la conclusión que por falta de coordinación y por las condiciones climáticas naturales de la región en esta fecha no se pueda seguir trabajando”.