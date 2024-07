Alianza Nacional por la Defensa de la Pesca Artesanal se reúne con Subsecretario de Pesca y parlamentarios

En horas de esta mañana se concretó la reunión entre el subsecretario de pesca, Julio Salas y los dirigentes de la naciente Alianza Nacional por la Defensa de la Pesca Artesanal que agrupa a las principales organizaciones del sector: Condepp, Coranor, Confepach, Red de Mujeres y Federación Nuevo Amanecer. Por parte de los pescadores artesanales asistieron Hernán Cortes, Pascual Aguilera, Ramón Chaparro y Miguel Hernández.



El objetivo de la reunión fue la presentación formal de la nueva agrupación de articulación sectorial para enfrentar la discusión parlamentaria y hacer frente a las campañas de desinformación de la industria pesquera. El tema central fue, sin duda, la nueva Ley de Pesca que está siendo tramitada en el Congreso. Junto con ello, los dirigentes manifestaron su preocupación con el accionar del Diputado (UDI) Sergio Bobadilla quien presentó 211 indicaciones copiadas y pegadas de informe pagado por las empresas de la pesca industrial sin que siquiera hubiera recibido por ley de lobby a dichas empresas o a la consultora que realizó el estudio.



La agrupación planteó que las prioridades en la discusión debieran ser:



– Acelerar el trámite de la nueva ley de pesca, dada la arremetida de diputados de oposición en defensa de la Industria.



– Acelerar la nulidad de la Ley de Pesca que duerme en la Comisión de Constitución del Senado.



– Fraccionamiento Sardina y Anchoveta 100% artesanal y Jurel 50% artesanal.



Hernán Cortés, vocero de la Alianza por la Defensa de la Pesca Artesanal y presidente de CONDEPP manifestó que “Le expresamos al ejecutivo, la solidez de nuestra institucionalidad, la que representa más del 70% de los pescadores en todo Chile.”



La cita fue muy cordial y nos permitió plantear las inquietudes de los pescadores respecto a lo engorroso que ha sido todo el trámite legislativo producto de los esfuerzos de la industria expresada a través de la actuación de diputados de oposición, por perpetuar sus privilegios. Expresaron solidaridad con el ejecutivo por la campaña en contra de este proyecto de ley y contra este subsecretario que no se ha dejado amedrentar por el poder del dinero mal habido de las Industrias Pesqueras.



Por otro lado, durante el resto del día, se reunieron con parlamentarios oficialistas en dependencias del Congreso Nacional, quienes los recibieron y escucharon.



Es así, como desde la vocería de la colectividad, manifestaron a los y las parlamentarias, que “Como Alianza por la defensa de la Pesca Artesanal nos hemos constituido para hacer frente a la sucia campaña que ha puesto en marcha la Industria Pesquera dueña de los recursos del mar de Chile para defender los intereses obtenidos gracias a la corrupción de la Ley Longueira.”



“La industria ha gastado millones en campañas de lavado de imagen, “greenwashing”, y en pagar por un informe que ‘curiosamente’ coincide con sus intereses particulares, y que ‘curiosamente’ es recogido por un diputado que ‘curiosamente’ fue empleado de las pesqueras, aquí claramente hay una operación orquestada, y venimos al congreso a plantearle a los diputados oficialistas nuestra posición como pescadores artesanales, llevamos más de una década denunciando la corrupción, les pedimos que por el bien del país, no la permitan más” declaró Hernán Cortés al finalizar la reunión.



Pascual Aguilera, vocero de la Alianza y presidente de CORANOR, declaró que “estamos involucrando a todas las ramas de la pesca artesanal, están prácticamente todas las confederaciones, sólo falta una, la CONAPACH, la invitamos a participar de este evento, desconocemos por qué no se han sumado, pero lo que hoy día queremos hacer por prioridad es sin duda es anular la incestuosa y nefasta Ley Longueira para poder seguir avanzando, porque sentimos que mientras esté el fantasma de la Ley Longueira difícilmente vamos a poder avanzar en una nueva Ley de Pesca, así que estamos todos unidos y contamos con el apoyo de los parlamentarios y pensamos que esto va a llegar a un buen término y para eso estamos trabajando, pero jamás permitiremos que se utilice las mismas artimañas que se están utilizando o que se utilizaron en algún momento con la Ley Longueira”



Entre los parlamentarios que participaron de la cita estaban el senador Daniel Núñez (PC), los diputados Diego Ibáñez (FA), Carolina Tello (FA), Matías Ramírez (PC), Clara Zagardia (IND), Marta González (IND) y Natalia Castillo (IND). También se sumó al apoyo la diputada Lorena Fries (CS).



Respecto a la Nulidad de la Ley de Pesca (Ley Longueira), entre las reuniones que sostuvieron, pudieron concretar un corto encuentro con el senador Alfonso de Urresti (PS). Presidente de la comisión de constitución del Senado, a quién emplazaron a poner en tabla la Nulidad de la Ley de Pesca (Ley Longueira), ya que el último trámite que falta para que sea votado en sala es que sea votado en la comisión”. Según los Pescadores Artesanales, el senador se mostró reticente a hacerlo.



Núñez manifestó que “hemos tenido una reunión muy positiva con dirigentes de la pesca artesanal de todo Chile, y nos parece fundamental lo que aquí hemos acordado, que es urgente apurar la nulidad de la Ley de Pesca, no podemos estar regidos por una ley corrupta y por otro lado apurar el trámite de la Nueva Ley de Pesca que la derecha está bloqueando por la vía de la presentación de indicaciones sin sentido impidiendo que se le asigne el 100% de la sardina y anchoveta a la pesca artesanal y al menos el 50% del jurel.”



Por su parte, la diputada Carolina Tello, señaló que esta reunión es para visibilizar y poner en relieve las demandas de la pesca artesanal.



El diputado Diego Ibáñez, declaró que, “señalar que apoyamos desde nuestra bancada profundamente el sentir de la pesca artesanal y es por ello que vamos a respaldar la indicación que otorga este nuevo fraccionamiento en beneficio de la pesca artesanal.” Así mismo señaló que “pedimos la colaboración de todo el mundo parlamentario para pensar que este proceso se trata de recuperar el mar para las familias chilenas y para la pesca artesanal versus quienes quieren seguir depredando en función de una ley que terminó con dos políticos condenados y uno de hecho en la cárcel, el senador Jaime Orpis, eso es el símbolo de la vergüenza de la política nacional y se tiene que revertir hoy mediante la aprobación de las indicaciones que presenta la pesca artesanal.”