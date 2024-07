Cerca de dos mil medidores ha cambiado Aguas Magallanes durante la emergencia por bajas temperaturas

• De manera excepcional Aguas Magallanes no realizará el cobro de la reposición de medidores, apelando a la consciencia de la comunidad para que tome las medidas correspondientes dada la condición de clima extremo de la zona.



Punta Arenas, 30 de junio de 2024.- La naturaleza ha puesto a prueba a la región. El invierno recién está comenzando, y las temperaturas extremas que han afectado a la zona están alertando sobre varios aspectos que bien vale la pena abordar, para tomar acciones inmediatas. Uno de ellos deja al descubierto una fría verdad: 45% de los requerimientos que recibe Aguas Magallanes, obedece a roturas de cañerías interiores de los hogares de Punta Arenas.

Así las cosas, Aguas Magallanes se ha visto enfrentada a dos semanas de duro e intenso trabajo, tanto en las fuentes de agua cruda -para evitar que el congelamiento en las captaciones afecte la producción- como en cientos de viviendas que, por falta de protección adecuada en sus instalaciones interiores, desencadenan una desestabilización en todo el sistema, debido a la gran cantidad de agua que se pierde por las roturas.



A modo de graficar la magnitud de esta contingencia, se debe considerar que la producción normal de agua potable en Punta Arenas es entre 32 y 35 millones de litros diarios, sin embargo, actualmente la demanda supera los 55 millones. (70% adicional a lo habitual), es decir, cada día se producen y se pierden en las redes de distribución, 20 millones de litros de suministro. Frente a estas dramáticas cifras, la comunidad no puede quedar indiferente.



Para intentar contener esta histórica y dura contingencia, Agua Magallanes ha desplegado un centenar de trabajadores en terreno, sumado a todo el equipo administrativo, bodegueros, técnicos y todo el personal que debe continuar trabajando para que las plantas, y toda la infraestructura hídrica, permitan que el sistema de producción y distribución siga funcionando. Asimismo, desde la Araucanía, se sumaron a estas labores, cinco maestros especializados en redes y dos supervisores. A partir de mañana se incorporan cuatro trabajadores adicionales de la misma empresa, lo que seguirá reforzando las cuadrillas en terreno. Por estos días, la contención de los equipos humanos, el frío extremo y en general las duras condiciones climáticas, han sido un gran desafío.



CON QUÉ NOS HEMOS ENCONTRADO EN TERRENO

Del total de emergencias, 45% corresponde a problemas interiores. ¿Qué significa esto? Por una parte, prácticamente la mitad del tiempo y recursos que la compañía despliega en terreno se debe a casos que debieran ser atendidos por los propietarios de las viviendas. En segundo lugar, tal como lo establece la Ley, el cliente tiene la responsabilidad de cuidar el medidor y toda su red interior, como cañerías, llaves de agua, entre otros.; y la empresa sanitaria, tiene la facultad de cobrar el medidor en caso de falta de cuidado en su mantención.

Teniendo en claro estos aspectos, de manera excepcional Aguas Magallanes no realizará dicho cobro, haciendo un llamado a la comunidad a tomar las medidas correspondientes dada la condición de clima extremo de la zona. Cabe destacar que cada año Aguas Magallanes desarrolla un plan de renovación de medidores, con el objeto de garantizar la exactitud de lo que consumen los clientes. Este cambio, no tiene costo adicional para los usuarios, quienes, como ya se ha dicho, tienen sí la responsabilidad de su cuidado y mantención.