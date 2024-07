Colegio de Profesoras y Profesores llama a paro de 24 horas para el 7 de agosto debido a las agresiones, malos tratos y agobio

Ante los continuos casos de agresiones, agobio, acoso y malos tratos contra docentes, el Colegio de Profesoras y Profesores realizará un Paro de 24 horas y movilizaciones a nivel nacional el miércoles 7 de agosto.



El presidente del Gremio docente, Mario Aguilar, informó que la decisión la adoptó el Directorio Nacional ante las denuncias que conocen día a día a lo largo de todo el país de agresiones y violencia contras los docentes. “Con la paralización y manifestaciones queremos lograr que las autoridades aborden el tema, esto es una interpelación a quienes legislan y definen las políticas para que le den prioridad a este asunto porque es muy grave lo que está ocurriendo con la convivencia escolar al interior de los colegios” advirtió Mario Aguilar.



El Presidente de las Profesoras y los Profesores, recordó “ya tuvimos los terribles suicidios de los colegas Katherine Yoma en Antofagasta y de Albano Muñoz en Molina y no queremos que estas situaciones se repitan y hay que detener esto, ahora” El líder gremial explicó que “hablamos del maltrato y acoso laboral desde la jefatura; agresiones por parte de estudiantes como de apoderados; agobio por una sobrecarga absurda de trabajo administrativo que obliga a realizarlo en horas extras a la jornada laboral; una carrera docente que exige una serie de trabajos con plataformas que se caen, con entidades que no responden a sus obligaciones, lo que produce mucho agobio y estrés”

Mario Aguilar alertó “no podemos seguir enfermándonos, no podemos normalizar lo que se vive en muchos colegios del país, por eso el 7 de agosto, nos unimos y levantamos no más: agobio, acoso, maltrato, violencia y no más agresiones”