Comenzaron los trabajos para nueva red eléctrica que impulsa el SLEP Magallanes en la escuela Elba Ojeda Gómez de Río Seco





Por dos meses se van a extender los trabajos para la reposición completa de la red eléctrica y los sistemas de iluminación interiores y exteriores en la escuela Elba Ojeda Gómez, intervención que solucionará un antiguo problema que afecta a esa comunidad educativa que cuenta con una matrícula de 239 estudiantes.

El recinto, ubicado en Río Seco, tiene actualmente un sistema eléctrico totalmente desactualizado a la normativa vigente y con sobreconsumo, lo que genera cortes del suministro de energía durante la jornada escolar y representa un riesgo de incendio.

Para la reposición total del sistema eléctrico se considera la inversión de $126.491.312. Los trabajos comenzarán el lunes 29 de julio, dato que fue informado a la comunidad escolar por el Delegado Presidencial, José Ruiz Pivcevic; los Seremis de Educación y Gobierno, Valentín Aguilera y Andro Mimica; y el subdirector de Infraestructura y Mantenimiento del SLEP Magallanes, Ángel Alvarado.

En una visita a la escuela, los profesionales de la empresa a cargo de los trabajos, Electromag Spa, explicaron a las autoridades y la comunidad escolar cómo se ejecutarán las obras y las medidas que se adoptaron para evitar interrumpir las actividades escolares. En efecto, las clases se concentrarán en la jornada de la mañana mientras que la empresa ejecutará los trabajos a partir de las 15 horas, en ausencia de los estudiantes.

Se destacó que el proyecto en la escuela es una obra emblemática. Así lo explicó el Seremi de Educación, Valentín Aguilera, cuando dijo que “es la primera obra financiada enteramente con recursos del Servicio Local de Educación Pública y también dentro de la doctrina que ha tenido el Ministerio de Educación de priorizar y escuchar a las comunidades”.

El subdirector de Infraestructura y Mantenimiento del SLEP Magallanes, Ángel Alvarado, complementó lo anterior indicando que con este proyecto “somos el primer SLEP de la cohorte 2022 en el país que obtiene la recomendación favorable para ejecutar un proyecto con financiamiento propio”.

El Delegado Presidencial Regional, José Ruiz, recordó que “había informes de que esta escuela estaba con hartos riesgos y continuos cortes eléctricos que afectaban el desarrollo de la actividad escolar, y encontramos que a pesar de que por años se había levantado esta importante advertencia, no se habían realizado los trabajos. Cuando se realiza el cambio al Servicio Local de Educación Pública la prioridad que establecimos como Gobierno fue realizar la inversión en esta escuela por el significativo cambio y garantía de seguridad que iba a llevar”.

Las mejoras en calidad del suministro y seguridad que traerá el proyecto fueron destacadas por la comunidad escolar. La directora del establecimiento, Danitza Correa, indicó que era muy esperado por todos en la escuela porque “ayudará a mejorar los aprendizajes de los estudiantes ya que no habrá interrupciones durante la entrega de la enseñanza y cubriremos sus necesidades básicas como almorzar en forma tranquila.”

Verónica Pérez, delegada del Centro de Padres, Madres y Apoderados, dijo que están “muy agradecidos porque nos escucharon y en este momento ya podemos sentir un alivio al saber que no ocurrirá ningún accidente”.