Comisión del Fondo para Organizaciones de la SEGEGOB adjudicó proyectos en las 4 provincias de Magallanes



El próximo 17 de julio es la publicación de los proyectos adjudicados, luego corresponde la firma de convenio y transferencia de recursos a las organizaciones ganadoras.

Etapa de Priorización y Adjudicación, fue la que realizó el Consejo Regional del Fondo de Fortalecimiento para Organizaciones de Interés Público de la Seremi de Gobierno, integrada por el secretario regional ministerial de Gobierno, Andro Mimica junto a representantes de la sociedad civil y de Gobierno. Dichos integrantes tuvieron la misión de determinar criterios para priorizar los proyectos presentados y adjudicar de acuerdo a los recursos disponibles para cada modalidad: Local, Regional y Niñez.

“Acabamos de termina la comisión de los fondos de fortalecimientos de organizaciones sociales, donde fueron analizados proyectos en distintas áreas, culturales, deportivas, de salud, medio ambiente, entre otras, y en donde buscamos la priorización. Nuevamente logramos llegar con la adjudicación a las 4 provincias. El próximo 17 de julio va a estar la nómina de todos los proyectos. Estamos contentos por el acuerdo de priorización al que hemos llegado con la comisión”, sostuvo el seremi de Gobierno, Andro Mimica.

Para este año, por bases se estableció priorizar los mejores proyectos por calificación técnica de cada provincia, destacando un criterio de territorialidad. Después se definieron criterios en conjunto y con aprobación unánime, como la priorización de notas, definición de temáticas, y otras, a modo de que la adjudicación resulte más diversa y puedan abordarse más áreas de intervención en la comunidad.

Cesar Saavedra, integrante de la comisión, y voluntario de la ONG SAR (Salvamento, Ayuda Humanitaria y Rescate en Emergencias y Desastres), sostuvo “lo que más me llamo la atención es focalizar los recursos, porque son muchas las organizaciones sociales que participaron. Creo que ocupamos los mejores criterios para entregar los recursos. Hay harto proyecto muy bueno, eso es bueno también. Espero que lo puedan materializar en tiempo y forma, y mantengan la capacidad de seguir conectados con estos proyectos, y que de verdad genere el impacto que se está buscando”.

Luisa Quezada, presidenta de la Junta de Vecinos N° 22, sostuvo: “Aún no podemos decir los ganadores, pero me parece estupendo que existan estos fondos que pueden apoyar a las organizaciones con sus ideas. De verdad, hay iniciativas muy interesantes”.

Durante agosto y octubre se realiza la ejecución y seguimiento de las iniciativas, y finalmente, a fin de año la rendición financiera y cierre.









Este año la Secretaria Regional de Gobierno recibió un total de 89 postulaciones en las modalidades local, regional y una nueva línea de Participación ciudadana de niñez y adolescencia, financiada con recursos de la Subsecretaría de la Niñez.