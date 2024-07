Concejal Carlos Soto critica gestión de empresa naviera TABSA: «hay una desconexión de la empresa con la gente»



El Concejal de la comuna de Porvenir, Carlos «Cuco» Soto, se mostró muy molesto por las declaraciones del ejecutivo de TABSA, Sr. Cristóbal Kulchesky.



«Me parece una total desconexión del Gerente, el Sr. Cristóbal Kulchesky, con las personas y con la realidad del servicio que ofrece la empresa, al tratar de culpar de sus errores de administración a una ‘Confabulación Mediática y Política’. Con esto, solo confirma la ignorancia y desconexión que tiene respecto a sus clientes, Porvenir y Tierra del Fuego.»



«Aquí existen numerosos problemas que son permanentes, como los de mantención con los baños, la calefacción, la atención, las fallas de motores, la capacidad de pasajeros los fines de semana, etc. Todo esto llegó al colmo con la negligencia de retirar las cuñas que protegían una camioneta en la parte alta, mientras el chófer se encontraba dentro. Esto ocasionó que la camioneta se estrellara contra la estructura de la nave, chocara con otro vehículo y atropellara a un tripulante. Afortunadamente, no fue grave, pero la empresa no quiere hacerse responsable de sus errores. Esta situación es una vergüenza y ya no da para más; creo que hemos tocado fondo con este servicio», señaló el edil porvenireño.



«Es fundamental que las autoridades intervengan y se preocupen por los habitantes de Tierra del Fuego y Porvenir, pareciera que hay algunas que hacen la vista gorda, hay que actuar antes de que ocurra algún hecho que todos lamentemos.»