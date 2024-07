Declaración de impacto ambiental del Sea Lion incluye una evaluación actualizada de las emisiones | Explotación petrolera en el Atlántico Sur

Navitas Petroleum Development and Production Ltd. (Navitas) ha publicado una Declaración de Impacto Ambiental revisada (EIS) sobre sus propuestas para la perforación de pozos petrolíferos y la producción en alta mar de la zona de desarrollo norte del campo Sea Lion Field, Fase 1 y 2, que incluye información adicional sobre las emisiones atmosféricas.

El Gobierno de las Islas Malvinas está comenzando una consulta pública sobre este EIS revisado desde hoy, 2 de julio de 2024 hasta el 13 de agosto de 2024. El desarrollo, ubicado a 220 km al norte de las Islas Malvinas, implica la perforación de 23 pozos y la producción de más de 300 millones de barriles de petróleo a lo largo de 30 años mediante el uso de un buque de almacenamiento y descarga de producción flotante (FPSO).

El EIS se puede descargar desde el siguiente sitio web, que también contiene detalles sobre cómo hacer una representación: https://www.falklands.gov.fk/…/environmental-impact…

Las copias en papel del resumen no técnico y del EIS en su totalidad están disponibles para su inspección en el Departamento de Recursos Minerales, Edificio de Pesca, Bypass Road, Stanley. Se pueden solicitar copias en papel del resumen no técnico en estos locales y también pueden obtenerse copias electrónicas del EIS y el resumen no técnico con la memoria USB.

Cualquier persona que desee hacer representación o solicite más información puede contactar con el Departamento de Recursos Minerales en EIS@mineralresources.gov fk o por teléfono en 27260. Navitas también planea realizar sesiones de compromiso público en todas las islas durante este tiempo. Se anunciarán más detalles en la prensa y en su sitio web https://navitaspet.com/project/the-sea-lion-field.