Difunden resultados de “Estudio Sobre las Normas de No Discriminación Hacia la Población Penal” realizado en Magallanes

La investigación, que comprende una muestra de 100 personas condenadas y que es llevada a cabo por dos tesistas de pregrado de la carrera de Psicología de la UMAG, está a cargo de la Doctora en Psicología Social Claudia Estrada Goic, vicerrectora de Investigación y Postgrado, y es apoyada por el Área Regional de Reinserción de Gendarmería.

La investigación “Estudio Sobre las Normas de No Discriminación Hacia la Población Penal”, busca medir variables como la percepción de los privados de libertad de ser objeto de prejuicio por su condición, así como sus preferencias al momento de ser tratados, su nivel de empatía y desarrollo moral.

“Lo que se busca es realizar un levantamiento de datos y comprender cuál es el camino para no discriminar. Pero para esto, debemos conocer primero la mirada que tienen ellos sobre si mismos, y en base a eso, como sociedad, poder ser justos con ellos”, expresó la doctora Claudia Estrada sobre la exposición que hizo a funcionarios uniformados y profesionales civiles de Gendarmería en Magallanes este miércoles sobre el estudio que en terreno desarrollan las estudiantes de Psicología Natalia Arismendi Oyarzo y Constanza Soto Muñoz.

Para la doctora Estrada, la importancia social de la no discriminación radica en que la gran mayoría de personas que componen la sociedad no desean ser percibidos como `discriminadores´. Sin embargo, esto no es tan fácil de lograr respecto a personas privadas de libertad.

“Por ejemplo, sí damos una oportunidad laboral de reinserción a una persona que cumplió su condena en la cárcel, es importante saber cómo quieren ser tratadas estas personas y no poner así un obstáculo más en su proceso”, explicó la académica sobre el objetivo de la investigación que dirige.

“Es importante que la comunidad colabore por el bien común y una sociedad más justa. En ese sentido, como universidad, estamos agradecidos del vínculo virtuoso que se ha desarrollado junto a Gendarmería en Magallanes”, dijo la doctora Estrada.

REINSERCIÓN

Sobre el estudio, el encargado regional de Reinserción de Gendarmería, Andrés Astorga Márquez, dijo que éste permite ampliar el conocimiento sobre temas centrales como el estereotipo, el estigma, la discriminación y su relevancia, además de reflexionar sobre cómo se está haciendo el trabajo penitenciario.

“Es importante porque mientras más se conoce hay mejores formas de enfrentar el fenómeno de la delincuencia y la criminalidad, y así propender hacia la recuperación de estas personas mediante alianzas estratégicas con la academia, la sociedad en su conjunto, y perfilando el rol imprescindible que tiene Gendarmería en la sociedad chilena”, explicó Andrés Astorga.

Cabe señalar que para Gendarmería de Chile los 18 de julio de cada año se conmemora el del “Día de la Reinserción Social y del Trato Humano a las Personas Privadas de Libertad”, instancia propicia para reflexionar acerca de la función que cumple la institución en la reinserción e integración de personas condenadas por infringir la ley, permitiendo que, en la misma oportunidad, se propongan alternativas de mejora para ser implementadas a nivel nacional y valorar la labor del personal penitenciario como servicio social de particular importancia.