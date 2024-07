Diputada Javiera Morales se reúne con ASATUR para ver proyecto de reactivación del turismo en Magallanes

En la instancia, la Asociación de Alojamientos Turísticos de la Patagonia planteó su preocupación por la iniciativa de Ley que busca establecer una “tasa de turismo” del 1,25% sobre el precio por noche de alojamiento para turistas extranjeros.

ASATUR se reunió con la diputada Javiera Morales, para dar a conocer su postura sobre el proyecto de Ley de reactivación sector turismo que aborda cuatro principales puntos: la devolución del IVA a turistas extranjeros, el aumento de recursos para la promoción turística internacional a través de un impuesto llamado “tasa de turismo”, que equivale al 1,25% sobre el precio por noche de alojamiento para turistas extranjeros, la devolución del IVA para servicios audiovisuales y la creación del Fondo de Promoción Turística Internacional.

Al respecto, ASATUR manifestó que le parece importante volver a contar con un fondo de promoción turística, que se redujo durante la pandemia, y que quisieran colaborar en el perfeccionamiento de este mecanismo para que no sea necesario instaurar la tasa de turismo del 1,25% que propone la actual iniciativa.

Además, el gremio propuso que este fondo debe ser distribuido equitativamente entre las regiones del país, dando acceso a los pequeños y medianos emprendedores de negocios turísticos. Por último, le plantearon a la diputada que existan medidas efectivas para fiscalizar los alojamientos informales en la región.

Tras la reunión, la parlamentaria señaló que “fue una conversación muy productiva para conocer su opinión respecto a este proyecto. Me he reunido con otras agrupaciones vinculadas al área turística para conversar este tema y me comprometí a levantar estas inquietudes en la discusión de la iniciativa para que se pueda llegar a un consenso que no perjudique a un sector tan importante en nuestra región”.