Discusión en el Congreso: Médicos y pacientes hacen fuertes críticas al proyecto de ley de licencias médicas

Esta semana en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, se revisó el proyecto de ley que aumenta las sanciones por la emisión de licencias médicas con el objetivo de disminuir el fraude (boletín 14.845). En dicha instancia -en la que también se encontraba presente la Ministra de salud – tanto el Colegio Médico, la Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía (SONEPSYN) y Fundación Círculo Polar, presentaron duras críticas al proyecto de Ley.



En esta línea, durante su exposición la presidenta de Colegio Médico (COLMED), Dra. Anamaría Arriagada, condenó severamente a los médicos que realizan fraude, sin embargo, precisó que la gran mayoría de los médicos se conducen honradamente en el cuidado de sus pacientes.



Al referirse al proyecto señaló que “nosotros creemos que este proyecto no es bueno, y nosotros no lo amparamos como Colegio Médico, lo queremos decir con fuerza”, explicando que “impone medidas cautelares y sanciones penales sin las garantías de un debido proceso”, lo que afectará negativamente a médicos que realizan su trabajo de forma honesta. También mencionó que el proyecto “vulnera el derecho a reposo de las y los trabajadores retrasando los procesos de pago de sus licencias médicas además de entorpecer la práctica médica”, señaló la Dra. Arriagada.



Al respecto, en referencia al gran aumento de trastornos de salud mental en nuestro país y a las personas que se han visto afectadas por los rechazos injustificados de sus licencias médicas, manifestaron que “este proyecto tiene un enfoque errado, porque significa abordar una crisis de salud mental a través de la persecución de médicos y de pacientes, con el propósito de contener los costos en licencias médicas”, indicó el Dr. Carlos Ibáñez, representante de SONEPSYN.



Agregó que “el aumento drástico de sanciones, sin explicitar criterios cualitativos de qué constituye fraude, y basado en plazos acotados para la entrega masiva de informes, interfiere con el trabajo de médicos honrados mientras que no afecta a los delincuentes, y ejerce una presión indebida para la indicación de reposo a los pacientes que lo necesitan. Al final del día, con el objetivo de perseguir a unos pocos se perjudica a muchos“, puntualizó.



Organizaciones de pacientes



Durante la sesión también participó la Fundación Círculo Polar, agrupación que reúne a pacientes y familiares con trastornos del ánimo, quienes manifestaron su preocupación por el rechazo masivo de licencias médicas que sufren los pacientes con trastornos psiquiátricos severos. “Los rechazos de las licencias nos llevan a sentir miedo, miedo de que no nos van a pagar la licencia, humillación y vergüenza, empeorando nuestros síntomas e interfiriendo en nuestra recuperación”, sostuvo Flavia GAL, presidenta de Fundación Círculo Polar. Situación que- de acuerdo a médicos y pacientes- se profundizará con el actual proyecto de ley, ya que una de las indicaciones ingresadas por el ejecutivo elimina la posibilidad de denunciar a la SUSESO a los contralores de las ISAPREs que rechacen arbitrariamente las licencias médicas de personas que las necesitan para su recuperación, lo que vulnera los derechos de los pacientes.