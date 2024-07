El 21 de julio de 2024 fue considerado el más caluroso de la historia, según la agencia climática Copernicus

La temperatura global promedio durante los últimos 12 meses —de julio de 2023 a junio de 2024— está 1,64 °C por encima del promedio preindustrial de 1850-1900, según el Servicio de Cambio Climático Copernicus. Un calentamiento superior a 1,5 °C repetidamente puede desencadenar impactos mucho más severos en el clima global, como olas de calor más extremas y eventos de lluvia y sequía más intensos y frecuentes.

Ahora, un análisis preliminar de los datos de ERA5 ha revelado que el 21 de julio de 2024 fue el día más caluroso en la historia de la Tierra, con una temperatura media global del aire en la superficie de 17,09 °C.

En la última semana, hemos visto intensas olas de calor en gran parte de Estados Unidos, Europa y Rusia. Este reciente récord supera los máximos de temperatura anteriores y destaca la tendencia actual al aumento de las temperaturas globales.

BREAKING: According to preliminary data from the ERA5 dataset, this past Sunday, July 21, 2024, was the hottest day in Earth’s recorded history, with an average global surface air temperature of 17.09°C (62.76°F). pic.twitter.com/xxDMGBh46i— Nahel Belgherze (@WxNB_) July 23, 2024