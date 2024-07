El Concejal DC Marcelo Contreras Soto ha inscrito su candidatura a Alcalde por Puerto Natales

Ante varias consulta realizadas por los medios de comunicación, sobre la posible inscripción

de candidato a Alcalde de Puerto Natales .

El Partido Demócrata Cristiano, señala que se ha declarado ante el Servel por el PACTO

CONTIGO CHILE MEJOR a Alcalde por la Comuna de Puerto Natales al camarada MARCELO

CONTRERAS SOTO .

Marcelo Contreras Soto, 41 años, Soltero

Militante del Partido Demócrata Cristiano

Profesor de Educación General Básica con Especialización en Desarrollo Comunitario.

Actualmente Director de la Escuela de Lenguaje y Trastornos de la Comunicación Ultima

Esperanza.

Experiencias al Servicio de la Comunidad:

Presidente Junta de Vecinos Nº7 Chile Nuevo (2015 – 2021)

Tesorero Unión Comunal Juntas de Vecinos (2016-2017)

Representante de la comuna de Natales, en el Cosoc Minvu Magallanes

Presidente del Centro de Padres y Apoderados Colegio Puerto Natales (2017 – 2019)

Presidente Club de Leones Puerto Natales (2019 -2021)

Vicepresidente Consejo Consultivo Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos

Presidente del Partido Demócrata Cristiano, comuna Natales (2020- 2023)

Presidente Nacional Comisión Justicia Social y Dirigencia Vecinal de la Asociación

Chilena de Municipalidades (2023)

Chilena de Municipalidades (2023) Vicepresidente Nacional Comisión Justicia Social y Dirigencia Vecinal de la Asociación

Chilena de Municipalidades (2024)

Chilena de Municipalidades (2024) Concejal comuna Natales 2021-2024

Palabras de Marcelo Contreras Soto al anunciar su candidatura a Alcalde:



“Con humildad y determinación he aceptado esta candidatura a la alcaldía de nuestra querida

ciudad. Este es un momento crucial para todos nosotros, un momento en el que debemos

decidir el futuro que queremos y podemos construir juntos.

Todos estos años, he tenido el honor trabajar junto a Ustedes, hombres y mujeres de Puerto

Natales, para servir a nuestra comunidad y he visto de primera mano los desafíos y las oportunidades que enfrentamos. Se del potencial de nuestros jóvenes, el enorme sacrificio de

nuestras madres y mujeres, la dedicación de nuestros trabajadores, la creatividad de nuestros

emprendedores y la fuerza de nuestras familias. Pero también he sido testigo de las

desigualdades, las carencias y los problemas que debemos resolver. Mi visión para nuestro querido Natales es clara: Quiero una ciudad Inclusiva, Próspera y

Sostenible.»

Una ciudad donde cada persona tenga la oportunidad de alcanzar su máximo potencial, donde

nuestras calles sean seguras, nuestros negocios florezcan, etc.

Juntos, con esperanza y determinación, construiremos una ciudad donde cada sueño pueda

florecer, donde cada vecino y vecina encuentre su oportunidad”

Por último quiero agradecer a cada Natalino y Natalina que con su apoyo permanente me han

impulsado a este desafío, a mi Partido la Democracia Cristiana y a todos los partidos del Pacto

de Gobierno, que han visto en mi una oportunidad para salir adelante.»