Estudiante de Ingeniería de la Umag desarrolla investigación en Haru Oni para su tesis de grado

Por siete meses analizó los procesos de tratamientos de aguas residuales de la planta demostrativa de HIF Global en el laboratorio de la compañía.

Santiago, 08 julio de 2024. La alianza entre la U. de Magallanes y HIF Global sigue dando frutos. Así lo demuestra el caso de Fernanda Arias, alumna del último año de Ingeniería Química y Medioambiente, quien no solo realizó su práctica alero del Laboratorio de e-Combustibles de la compañía, sino que también desarrollo su tesis analizando procesos de la planta demostrativa Haru Oni.

“HIF tiene una misión de gran envergadura con muy buenas prácticas, donde pude acceder a nuevas tecnologías que me ayudaron a realizar mis análisis y conocer diferentes procedimientos y técnicas. Esta experiencia me hizo crecer un 1.000% y me siento súper preparada para enfrentar mi futuro laboral”, señala Arias, quien midió por siete meses los flujos de aguas residuales de la planta para conocer la factibilidad de implementar nuevos sistemas de tratamiento.

El Laboratorio de de HIF Global, es el primero en su tipo en Chile y es el soporte analítico para la operación de la planta Haru Oni, permitiendo optimizar sus procesos. Además, parte de sus objetivos es beneficiar a la comunidad académica y profesional, impulsando a la fecha prácticas y tesis de estudiantes de Magallanes relacionados no solo a los combustibles sintéticos, sino también a los proceso que se contemplan en los futuros proyectos, como el tratamiento de aguas y la reutilización de la sal obtenida tras el proceso de desalinización.

“Al igual que a Fernanda, queremos seguir entregando oportunidades a todos los estudiantes que estén interesados en profundizar sobre esta industria, pues ellos serán quienes liderarán el futuro. Además, esta es una gran oportunidad para desarrollar la exploración científica de combustibles sintéticos que van a contribuir a lograr las metas globales de emisiones de C02 y disminuir el impacto en la huella de carbono”, comentó el jefe del laboratorio HIF Global, Heriberto Ojeda.