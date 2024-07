Gobierno de Chile respalda resolución de la Corte Internacional de Justicia sobre territorios palestinos ocupados por Israel

El Gobierno de Chile valora y respalda firmemente la opinión consultiva emitida hoy por la Corte Internacional de Justicia (CIJ), sobre “las consecuencias jurídicas de las políticas y prácticas de Israel en el territorio palestino ocupado”.



En sus conclusiones, la CIJ estableció que:



– La presencia continua del Estado de Israel en el territorio palestino ocupado es ilegal.



– El Estado de Israel tiene la obligación de poner fin a su presencia ilegal en el territorio palestino ocupado lo más rápidamente posible.



– El Estado de Israel tiene la obligación de cesar inmediatamente todas las nuevas actividades de asentamiento, y evacuar a todos los colonos del territorio palestino ocupado.



– El Estado de Israel tiene la obligación de reparar los daños causados a las personas en el territorio palestino ocupado.



– Todos los Estados tienen la obligación de no reconocer como legal la situación que surge de la presencia ilegal del Estado de Israel en el territorio palestino ocupado y a no prestar ayuda o asistencia para mantener la situación creada por dicha presencia, además de garantizar que se ponga fin a todo impedimento al ejercicio del pueblo palestino a la libre determinación y, en el caso de los Estados Partes de los Convenios de Ginebra, de asegurar que Israel cumpla sus obligaciones en virtud del Derecho Internacional Humanitario.



– Las organizaciones internacionales tienen la obligación de no reconocer como legal la situación derivada de la mencionada presencia ilegal en el territorio palestino ocupado.



Chile observa, con particular preocupación, la apreciación de la CIJ respecto a que la legislación y medidas de Israel para mantener una separación casi completa entre colonos y palestinos en Cisjordania y Jerusalén Este, implica un incumplimiento del artículo N°3 de la Convención para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD), que prohíbe la segregación racial y el apartheid.



El Gobierno de Chile espera que todos los Estados y organismos internacionales acojan e implementen las conclusiones de la Corte Internacional de Justicia, en particular Naciones Unidas, a quien la CIJ formuló un llamado específico a considerar modalidades precisas y medidas adicionales para poner fin, lo antes posible, a la presencia ilegal en el territorio palestino ocupado.



Chile participó en el procedimiento consultivo ante la CIJ mediante la presentación de escritos y en los alegatos orales celebrados en febrero de 2024. Valoramos que la posición de Chile haya coincidido, en gran medida, con los argumentos de la CIJ.