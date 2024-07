Impacto en la opinión pública ante asesinatos en las comunas de Quilicura y Lampa, región Metropolitana

Cerca del mediodía de este martes quedó al descubierto que una celebración en una parcela de Lampa terminó con cinco personas fallecidas a causa de una balacera. Según información de Carabineros, las víctimas corresponden a cuatro hombres y a una mujer. Asimismo, producto del tiroteo, dos personas resultaron lesionadas. Seis personas han sido detenidas por Carabineros fuera del sitio del suceso. Dos de ellas mantienen lesiones.

PRESIDENTE GABRIEL BORIC.

Tras los homicidios múltiples ocurridos en Lampa, el Presidente Gabriel Boric fue enfático al sostener que: “No le voy a pedir la renuncia a nadie porqué me lo pida la UDI”. El jefe de Estado así lo manifestó minutos antes de emprender viaje a Paraguay. En la instancia pidió no caer en “miopía política”. “He instruido la ministra de que mañana a primera hora tengan una reunión en conjunto con el subsecretario Monsalve con el jefe director de la PDI con el general director de Carabineros y con el fiscal nacional Ángel Valencia para poder reforzar todo lo que ya se está llevando a cabo para enfrentar al crimen organizado”, manifestó el gobernante. “Permítanme decirle algo muy claro a la oposición: acá habemos algunos que estamos trabajando permanentemente por esto. Ante las peticiones absurdas de renuncia que algunos parlamentarios están haciendo llegar por redes sociales o comunicados, les digo no señores, acá el gobierno está trabajando”, dijo.

COMISION DE SEGURIDAD DEL SENADO.

Tras las dos mortales balaceras registradas en la región metropolitana, una en Quilicura, con cuatro adolescentes fallecidos y, otra en el día de hoy en Lampa, con cinco fallecidos y varios heridos, el presidente de la comisión de Seguridad del Senado, Iván Flores confirmó que convocará al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve a esta instancia para el día martes. “En la madrugada de este domingo fueron cuatro los adolescentes asesinados; hoy, en circunstancias que aún no conocemos en detalle, hay cinco personas fallecidas producto, al parecer, de una balacera mortal. Suma y sigue porque además se han conocido varios casos de personas baleadas y heridas producto de la delincuencia. Son hechos que no podemos ignorar ni normalizar, el Estado de Chile no puede seguir haciendo más de lo mismo”.

«No hace mucho eran portonazos, después abordajes y sicariatos, hoy día son matanzas. No podemos acostumbrarnos a estas balaceras que terminan con cuatro o cinco personas muertas, como ha ocurrido en esta sola semana. Y si bien es cierto, como dice el subsecretario, nadie tiene una varita mágica para resolver el problema, tampoco podemos acostumbrarnos y seguir haciendo más de lo mismo. ¿Cuándo el gobierno nos va a hacer caso a quienes estamos trabajando en materias de seguridad y que podamos colocar en la ley de presupuesto de verdad el fortalecimiento del Ministerio público para mejorar la persecución de los delitos, mejorar las condiciones de las policías y mejorar las condiciones también de los sistemas de inteligencia?”

DELEGADO PRESIDENCIAL DE LA REGIÓN METROPOLITANA.

Ante los homicidios múltiples que han registrado en los últimos días en la capital, el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, sostuvo que “cuando se habla de las cifras, nunca se busca minimizar el grave impacto que hemos vivido a propósito de estos hechos. Pero, sin embargo, creo que es importante decirlo. Efectivamente, hemos tenido un incremento de la tasa de homicidios en los últimos años en nuestro país. Sin embargo, seguimos siendo de los países con la menor tasa de homicidios en la región”, explicó la autoridad metropolitana en conversación con el programa Contigo en Directo. “No lo digo porque ‘mal de muchos, consuelos de tontos’. Lo digo porque, efectivamente, estamos profundamente preocupados y ocupados en enfrentar esto”, complementó.