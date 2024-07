IPS Magallanes llama a postular a la PGU a más de 200 personas que cumplen los requisitos

A nivel nacional son más de 60 mil las personas que cumplen con los requerimientos para obtener la Pensión Garantizada Universal y aún no han postulado.

Actualmente, el IPS entrega más de 18 mil 200 pensiones PGU en la región de Magallanes.

Punta Arenas, 29 de julio de 2024.- El Instituto de Previsión Social (IPS), tanto a nivel nacional como regional, se encuentra actualmente en la búsqueda de aquellas personas que, cumpliendo con los requisitos para acceder a la Pensión Garantizada Universal (PGU), no han postulado al beneficio.

A nivel nacional son más de 60 mil estos eventuales beneficiarios, mientras que en la región de Magallanes son más de 200 las personas a las que hoy la SEREMI del Trabajo y Previsión Social, Doris Sandoval Miranda, y la directora regional (s) del IPS local, Julia Muñoz Canales hacen el llamado para que accedan a la PGU.

Así lo recalcó la seremi, expresando que “estamos difundiendo una importante campaña que está realizando nuestro IPS a fin de captar la atención de aquellas personas mayores de 65 años que cumplan los requisitos para acceder a la Pensión Garantizada Universal. Sabemos que en Magallanes son más de 200 las personas que pudiendo ser beneficiarios, no han postulado a la PGU y por eso es tan importante este llamado. Lo que no queremos es que quienes pudiendo tener derecho a esta pensión, no estén haciendo uso de su beneficio por falta de información”.

El principal requisito para acceder a la PGU es tener 65 años cumplidos. No obstante, quienes estén ad portas de cumplir la edad y deseen adelantar su solicitud, el trámite puede realizarse a partir de los 64 años y 9 meses de edad. Además, se debe tener una pensión base menor a $1.158.355.

Asimismo, el grupo familiar del beneficiario no debe integrar el 10% mas rico de la población, lo que acredita mediante el puntaje de focalización previsional a través del Registro Social de Hogares. Por último, se debe acreditar residencia en territorio chileno por un período no inferior a 20 años continuos o discontinuos tras cumplidos los 20 años de edad y se requiere un período no inferior a cuatro años de residencia en el país durante los últimos cinco años inmediatamente anteriores a la solicitud del beneficio.

Por su parte, la directora destacó que “además, pueden acceder a la PGU si cumplen los requisitos, sin importar si la persona continúa trabajando o si recibe una pensión de algún régimen previsional –como AFP o ex caja de previsión social- aunque en este último caso, se debe considerar que las pensiones percibidas se suman a la pensión base que sirve para calcular el monto del beneficio”.

Según los datos estadísticos publicados por el IPS al mes de julio de este año, son 18.236 los actuales beneficiarios y beneficiarias de la PGU en la región de Magallanes, que corresponde a más de $3.822 millones de inversión fiscal en la zona.Para consultar sobre la posibilidad de acceder a la PGU, se debe acceder a los sitios web www.ips.gob.cl o a www.chileatiende.cl. También, se puede acudir de manera presencial a la oficina de IPS en Punta Arenas, ubicada en calle Pedro Montt N°895 y en las oficinas provinciales.