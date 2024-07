Joe Biden anuncia su retiro de la carrera presidencial en EEUU

El presidente de EE.UU., Joe Biden, ha anunciado que retira su candidatura de las elecciones presidenciales de noviembre de 2024. «Creo que lo mejor para mi partido y para el país es que salga [de la carrera electoral] y me centre únicamente en cumplir mis obligaciones como presidente durante el resto de mi mandato», anunció el actual mandatario, esta tarde de domingo 21 de julio a las 18.40 hs.

Tras varios días de presión desde el seno del propio Partido Demócrata, este domingo el presidente Joe Biden anunció formalmente que retira su candidatura a la reelección de cara a las elecciones generales del próximo 8 de noviembre.

Biden anunció asimismo que respalda a su vicepresidenta como candidata del Partido Demócrata. “Hoy deseo ofrecer mi total apoyo y respaldo a Kamala (Harris) para que sea la nominada de nuestro partido este año”, señaló el mandatario.

RESPUESTA DE DONALD TRUMP.

El candidato presidencial republicano Donald Trump dijo en una llamada telefónica con CNN que le resultará más fácil derrotar en las urnas a la vicepresidenta Kamala Harris que a Joe Biden, según tuiteó la presentadora del canal, Kaitlan Collins.

El expresidente también comentó que Biden «va a pasar a la historia como el peor presidente de nuestro país».

¿KAMALA HARRIS SERÁ LA CANDIDATA DEMÓCRATA A LA PRESIDENCIA DE EEUU?

Luego del comunicado, apoyó directamente la candidatura de su VicePresidenta Kamala Harris: “Compañeros demócratas, he decidido no aceptar la nominación y concentrar todas mis energías en mis deberes como presidente durante el resto de mi mandato. Mi primera decisión como candidato del partido en 2020 fue elegir a Kamala Harris como mi vicepresidenta. Y ha sido la mejor decisión que he tomado. Hoy quiero ofrecer todo mi apoyo y respaldo para que Kamala sea la candidata de nuestro partido este año. Demócratas, es hora de unirnos y vencer a Trump. Hagámoslo”.

De esta manera, Kamala Harris es la primera en la fila de posibles candidatos para el puesto, lo que evitaría la necesidad de lanzar rápidamente una “mini primaria” para elegir un nuevo candidato antes de la convención del partido Demócrata en agosto.

Harris recorrió el sábado el circuito de recaudación de fondos de campaña en la ventosa Provincetown, Massachusetts, y recibió el visto bueno de la destacada senadora demócrata, Elizabeth Warren, quien dijo antes de la visita que si Biden se hiciera a un lado, su vicepresidente está “lista para dar un paso al frente”.