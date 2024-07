Kusanovic critica la representación en la Comisión Regional del Uso de Borde Costero y llamo a aprovechar las ventajas comparativas de la región.

“Pareciera que al Gobernador solo le interesa el hidrogeno verde, olvidándose de las industrias que hoy son fundamentales para la región y que se encuentran abandonadas bajo su gestión”.

El pasado viernes 12 de julio se constituyó la Comisión Regional del Uso de Borde Costero (CRUBC), encargada de la toma de acuerdos y decisiones en torno al borde costero de Magallanes, retomando su trabajo luego de 9 años, desde que sesionará por última vez en el año 2015. Instancia donde fueron presentados los proyectos portuarios de las empresas desarrolladoras de hidrogeno verde Teg y HNH, y la solicitud de Espacios Costeros Marítimos de Pueblos Originarios (ECMPO), requerida por una de las agrupaciones kawésqar, pidiendo más de 24 mil hectáreas en el sector del golfo Almirante Montt, frente a la comuna de Natales, zona donde actualmente existen concesiones acuícolas y que pondrían en serio riesgo las operaciones de la pesca artesanal y la salmonicultura.

En relación al trabajo de la CRUBC, el senador Alejandro Kusanovic, valoró que se haya retomado esta instancia, sin embargo, cuestionó los temas que están priorizando y la falta de una mayor representación de los sectores productivos, como en el caso del turismo, respecto del cual manifestó que “se ha preferido a gremios más cercanos al Gobernador y a su sector, en lugar de representantes mayoritarios del turismo regional, como AustroChile o la Cámara de Turismo de Última Esperanza”.

El parlamentario enfatizó la importancia de priorizar los temas que se tratan en la Comisión, en función de las necesidades de desarrollo de Magallanes y su borde costero, indicando que “pareciera que al Gobernador solo le interesa el hidrógeno verde, olvidando las industrias que actualmente son fundamentales para la región y que se encuentran abandonadas bajo su gestión, como la salmonicultura y el turismo”. Kusanovic, aclaro que no está en contra de atraer nuevas industrias a la región, pero considera que no hay que centrar todos los esfuerzos en un solo tema, aclarando que “es una apuesta tecnológica y financiera que todavía es especulativa y no está resuelta, es decir, es impredecible. Hoy compite con el desarrollo de otras energías limpias, como la fusión nuclear, que avanza rápidamente”.

En cuanto a los desafíos del desarrollo productivo asociado al borde costero, el senador destaco la necesidad de alinearla con la matriz productiva existente en la región, especialmente con aquellas industrias que hoy están aportando al PIB regional y no asfixiarlas porque ciertos sectores están en su contra: “están perjudicando a la región, el año pasado las exportaciones disminuyeron en un 12,4% y para revertirlo es necesario aumentar el número de concesiones acuícolas que impulsen el desarrollo del borde costero, utilizando la mejor tecnología disponible y planificar la creación de nuevas concesiones” detallo.

En este sentido, el legislador acusa una falta de visión, “no veo la creación de zonas dedicadas a la investigación o el interés de la Universidad de Magallanes por avanzar en proyectos que aprovechen las ventajas comparativas de la región, como la siembra de centollas, erizos, choritos u ostiones en fiordos y canales. Esto es fundamental, hay que prestarle mayor atención a esto y menos al aleteo de las moscas en la Antártica», concluye Kusanovic.