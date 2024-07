Prevenir estafas al pedir un crédito | SERNAC Magallanes



Hace un par de días la Dirección Regional del SERNAC de Magallanes realizó una denuncia ante el Ministerio Público por una eventual que estaría afectando a las y los consumidores.



Esta acción surgió tras una consulta realizada por una consumidora, quien relató haber sido estafada por una persona que se hizo pasar por trabajador de una empresa que supuestamente se dedicaba a otorgar créditos.



Al momento de realizar la gestión, el falso trabajador le indicó a la afectada que, para la aprobación del crédito, debía realizar un pago previo.



Para darle mayor seriedad, esta persona le entregó a la consumidora un contrato, donde en una de las cláusulas incluso se mencionaba a SERNAC como el organismo que había entregado la aprobación para su funcionamiento.



No obstante, luego de firmar el contrato y transferida la cantidad de dinero solicitada, la consumidora afectada no recibió el crédito y tampoco pudo comunicarse nuevamente con el supuesto trabajador para solicitar la devolución del dinero abonado. Todo era un engaño.



Considerando la gravedad, SERNAC remitió los antecedentes al Ministerio Público, para que, en base a sus facultades, realice las gestiones que considere pertinentes desde una arista penal, para perseguir a el o los responsables, y también para evitar que otras personas sean víctimas de este tipo de delitos.



Anteriormente, SERNAC también había denunciado al Ministerio Público a diversas supuestas financieras no tradicionales por diversos engaños. Habitualmente piden dinero para ciertos trámites administrativos asociados a la obtención de un crédito, pero luego de realizado el pago, no vuelven a responder ni menos entregan el monto del crédito comprometido.



También es común que muchas de estas supuestas empresas, para generar confianza en las personas y poder engañarlas, utilizan nombres similares a entidades reconocidas.



Si bien las excusas cambian, el propósito es el mismo: generar confianza entre las y los consumidores y tratar de estafarlos o cometer otros ilícitos. Por eso, es muy importante que las personas tomen precauciones para no caer en este tipo de estafas.



En el caso de las empresas crediticias, es importante verificar que se encuentren registradas en la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).



También es importante buscar referencias, cotizar y comparar los créditos y sospechar si se le pide realizar transferencias a personas naturales y no al RUT de una empresa.



Como SERNAC seguiremos atentos y monitoreando, y en caso de detectar acciones que puedan ser constitutivas de delitos que afecten a las y los consumidores, tomaremos las acciones pertinentes para ir en su defensa.