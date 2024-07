Reelegido Nicolás Maduro como Presidente de la República de Venezuela

Con un 59% de participación electoral, Venezuela reeligió a Nicolas Maduro como Presidente de la República con un 51.2% de los votos emitidos.

Nicolás Maduro obtuvo 5.150.092 votos, el 51.20% del total, informó el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) y Edmundo González Urrutia, de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), quien obtuvo 4.445.978 votos, o el 44.2% del total.

El Consejo Nacional Electoral informó esta madrugada del lunes 29 de julio de los resultados oficiales y confirmados.

La oposición se niega a reconocer los resultados.

El Presidente de Chile Gabriel Boric emitió esta madrugada un mensaje que señala lo siguiente: «El régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer. La comunidad internacional y sobre todo el pueblo venezolano, incluyendo a los millones de venezolanos en el exilio, exigimos total transparencia de las actas y el proceso, y que veedores internacionales no comprometidos con el gobierno den cuenta de la veracidad de los resultados. Desde Chile no reconoceremos ningún resultado que no sea verificable.»