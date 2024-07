Senador Kusanovic: “La sobreproducción es causada por falta de espacio y en esto el gobierno no ha movido un solo dedo para otorgar nuevas concesiones”

El senador Alejandro Kusanovic salió al paso de las declaraciones emitidas esta semana por la seremi de Economía de Magallanes, Marlene España, luego que esta hiciera un balance sobre la evolución de la industria salmonera en la región agregando que “en los últimos tres o cuatro años, no hemos visto esas faltas de sobreproducción en los centros de cultivo. A partir de esa fiscalización, ellos han evolucionado en forma sustentable a mejorar la productividad dentro de los parámetros de la legislación ambiental y eso es bueno, porque significa que hay un cambio favorable hacia una industria sustentable.”



Ante las declaraciones de la seremi de Economía, el senador Alejandro Kusanovic, valoro el cambio de tono de las autoridades de Gobierno con la industria salmonera, sin embargo, critico que se trate de un escenario favorable para la región manifestando que “La sobreproducción es causada por falta de espacio y en esto el gobierno no ha movido un solo dedo para otorgar nuevas concesiones. La falta de nuevas concesiones genera la producción al límite de la capacidad y si la mortandad no es la estimada, se origina la sobreproducción”. Por tales motivos el parlamentario califico la salmonicultura como “una industria asfixiada” en la región, lo que se vendría arrastrando desde el año 2016, “luego de los cambios producidos por el virus ISA, que densifico la cantidad de salmones por centro, un gran porcentaje de las concesiones existentes quedaron obsoletas, al no tener el volumen de producción necesario que las haga rentables” preciso.



Kusanovic, ademas alerto el gran perjuicio económico que esta situación esta generando: “la asfixia que sufre la industria en Magallanes y el nulo aporte de las autoridades para revertirlo, se reflejan claramente en la disminución de un 1,4% del PIB regional en el año 2023. Fuimos la tercera región con peor desempeño, aun cuando 11 de las 16 regiones del país crecieron, y como no, si la industria que más nos aporta retrocedió en un 25% las cosechas de salmón, lo que afectó de paso a las plantas pesqueras y eso está lejos de ser positivo” concluyó el senador.