Senador Kusanovic propone la eliminación de multifondos, aumentar la cotización en 10% y cobro de administración variable”

El parlamentario asistió a la comisión de Trabajo, instancia en la que está estudiando y próxima a votar el proyecto de reforma previsional.

El senador por Magallanes, Alejandro Kusanovic participó de la comisión de Trabajo y Previsión Social la cual busca despachar en los próximos días a la sala el proyecto de ley de reforma previsional en relación a la Pensión Garantizada Universal.

Ante la presencia de la Ministra del Trabajo, Jeannette Jara, el parlamentario por Magallanes recalcó la importancia de tener un buen diagnóstico del problema para lograr una buena solución para los pensionados y pensionados de Chile. En su alocución , Kusanovic recordó importantes leyes que han sido un total fracaso por no reconocer , a su juicio, el verdadero problema como es el caso de la ley Uber”.

“Me preocupa mucho la informalidad con respecto a la masificación de las compras por Internet, yo compro sin pagar impuesto y obviamente no hay previsión y hoy en día yo creo que la evasión tributaria en Chile es más del treinta por ciento”, comentó Kusanovic. En ese sentido, el parlamentario manifestó que “nosotros tenemos que atacar este tema por varios sectores, como la ley laboral que, según el congresista, facilita que hayan ciertas item en el sueldo que no sean imponibles, eso es una locura, hoy en día todo el sueldo tiene que ser todo imponible porque eso tiene un impacto importante en las jubilaciones”.

Con respecto al pago de indemnización, el parlamentario argumentó que “menos del del quince por ciento en Chile logra cobrar la indemnización por años de servicio, yo creo que se debería ir pagando todos los meses un doceavo del sueldo ir a una cuenta a la AFP para cobrarlo cuando la persona se jubile”.

“Yo estoy de acuerdo de que hay que hacer cambios, el cobro de administración debe ser un porcentaje fijo para pagar los costos de operación y el resto variable de acuerdo y en función de la rentabilidad, hay que eliminar los multifondos porque son discriminatorios y una Ley Social no puede ser discriminatoria.

Además planteo:

“Yo soy partidario del si el trabajador pone un dos por ciento, el empleador debe poner el 2 por ciento para fomentar el ahorro”. Asimismo, el parlamentario se mostró en desacuerdo con el seis por ciento señalando que “no sirve, tenemos que llegar a un diez por ciento porque la única manera de que las pensiones mejoren es con un diez por ciento, no con un seis por ciento, no es suficiente ”.