SERNAC recibe más de 400 reclamos por compras realizadas en empresa de tecnologías Tecnopro

Los reclamos ascienden a cerca de 400 y son principalmente por compras realizadas en el sitio tecnopro.cl

● SERNAC pudo detectar un aumento en la tasa de reclamos recibidos durante el mes de junio y julio.

● Las y los consumidores reclaman, entre otras cosas, que Tecnopro ofrece un servicio de despacho express, el cual no se no estaría ejecutando conforme a los términos y condiciones pactados.

El Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) citó a declarar al representante legal de la empresa de tecnología Tecnopro, luego de recibir cerca de 400 reclamos, principalmente por compras realizadas en su sitio web.

El Servicio pudo detectar un aumento en la tasa de reclamos recibidos durante el mes de junio y julio en contra de la empresa, que relatan diversas problemáticas tales como la falta y/o retardo en la entrega de los productos previamente adquiridos y problemas en el procesamiento de las compras, entre otras.

Las y los consumidores reclaman principalmente que Tecnopro ofrece un servicio de despacho express que tendría un precio especificado, el cual no se no estaría ejecutando conforme a los términos y condiciones pactados con los consumidores. Además, los reclamos dan cuenta de que la empresa no estaría respondiendo a las consultas realizadas ni dando solución a las problemáticas planteadas, por lo que existirían problemas con los canales de comunicación.

El Director Nacional del Consumidor, Andrés Herrera, señaló que “no es posible que una empresa que comercialice este tipo de bienes ni ninguna otra, juegue con la expectativa de los consumidores y no cumpla con lo que se promete. En ese sentido le pediremos explicaciones y si no hay buenas explicaciones por parte de la empresa, tomaremos las medidas más contundentes para efectos de proteger a los consumidores que se han visto afectados”.

Asimismo, durante junio se realizó una fiscalización para conocer el grado de cumplimiento del Reglamento de Comercio Electrónico y se determinó que la empresa “no informa acerca del derecho a retracto, de manera inequívoca, destacada y fácilmente accesible, en forma previa a la celebración de la compra y la forma en que el consumidor podrá ejercer este derecho” y que “no dispone un enlace o documento para los términos y condiciones, durante el proceso de compra”.

De no asistir a esta citación, la empresa se arriesga a que SERNAC solicite al Juzgado de Policía Local una orden de arresto para que el representante legal concurra a declarar a las dependencias del Servicio.

En caso de que existan consumidores que hayan tenido problemas con esta empresa u otra, pueden ingresar sus reclamos a través de www.sernac.cl, llamando gratis al 800 700 100 o acudiendo presencialmente a las oficinas en cada una de las capitales regionales del país.