Vivir seguros | Ernesto Sepúlveda | Opinión

Esta semana quedó marcada por los temas de seguridad, una seguidilla de homicidios ocurrida en un lapso de cinco días, cobró la vida a quince personas en la región metropolitana. La brutalidad de los hechos, dejó impactado al país entero.

La pauta de los matinales y los noticieros, redoblaron el espacio dedicado a la crónica roja, ya de por sí bastante extensa. Los hechos sorprendieron al presidente de la república Gabriel Boric, en visita de estado en la república del Paraguay, por lo que le correspondió a la ministra del interior, Carolina Tohá, liderar como vicepresidenta la respuesta de los organismos del estado a esta nueva crisis. Dentro de las medidas anunciadas, se considera implementar un plan con cinco acciones para enfrentar crisis de seguridad que afecta a la Región Metropolitana. La primera acción es constituir de forma inmediata, una fuerza de tarea conjunta de Carabineros y la PDI, con apoyo de la fiscalía, para aunar las capacidades de inteligencia, la información disponible sobre la región, y del comportamiento criminal de los lugares de mayor riesgo, y abordarlos con una estrategia conjunta. La segunda acción, será el reforzamiento de dotaciones policiales. Para el caso de Carabineros de Chile, esto implicará tanto la destinación de funcionarios recién egresados, como el reordenamiento de las fuerzas operativas de la Región Metropolitana. Se trabajará con el foco en los delitos violentos, las armas, las bandas, tanto de crimen organizado sofisticado como bandas comunes. En tercer lugar, se va a modificar la actividad de las comisarías y cuarteles policiales en la región, esto permitirá liberar para labores operativas, personal dedicado hoy a tareas registrales o administrativas. La cuarta acción será el reforzamiento del trabajo de la PDI, para mejorar las capacidades de control de armas en las calles, se reforzará el programa Micro tráfico Cero, y el trabajo en la frontera. La quinta acción será el reforzamiento de los Equipos de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía, se dispondrá de mayores recursos para investigar, también delitos que hoy no están cubiertos por las unidades ECOH, especialmente la investigación de bandas criminales.

A su regreso a Chile, el presidente Boric, dispuso la discusión con suma urgencia de los proyectos de infraestructura crítica y ministerio de seguridad, asimismo informó la creación de una fuerza de tarea especializada, integrada por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Carabineros de Chile, PDI, Ministerio Público, la Asociación Nacional de Inteligencia (ANI), Gendarmería de Chile, y que será coordinada por el Delegado Presidencial de la región Metropolitana. Quizás la medida que provocó mayor revuelo, fue el anuncio presidencial de la construcción de nueva cárcel de máxima seguridad. El penal contará con el estándar de los países desarrollados, para que cumplan condenas delincuentes de alta peligrosidad, como los líderes de bandas criminales. Se anunció que esta nueva cárcel aumentará en 500 los cupos, para este tipo de reos, y se emplazará dentro de la región metropolitana. El presidente anunció también, que presentaría una reforma legislativa, para que la construcción de la cárcel de máxima seguridad, quede exenta de la obtención de algunos permisos administrativos, a objeto de que se pueda agilizar su construcción.

Para dimensionar en base a datos y evidencia, el tema de la seguridad, consulté la página de la subsecretaría de prevención del delito, en específico estudios efectuados por el Centro de Documentación y Análisis del delito. En su informe de Casos policiales y personas aprehendidas por delitos de mayor connotación social (DMCS) del primer trimestre de 2024, se establece que la tasa de casos policiales de Delitos de Mayor Connotación Social cada cien mil habitantes, informados por ambas policías durante el primer trimestre del año 2024, presentó una disminución de -3,9% respecto del primer trimestre año 2023 y una reducción de -14,6% respecto del primer trimestre del año 2019 (año sin pandemia).

Respecto del primer trimestre 2023, la tasa de denuncias cada cien mil habitantes registró una disminución de -3,2%, mientras que la tasa de detenciones disminuyó en -8,3%.

Respecto del primer trimestre 2023, 10 de los 12 grupos delictuales registraron disminuciones en la tasa de casos policiales cada cien mil habitantes. Las mayores corresponden a: violación (-19,1%), robos con fuerza (-14,2%) y robo en lugar no habitado (-11,3%). En contraste, solo se registraron aumentos en robos por sorpresa (12,3%) y lesiones leves (1,8%).

Respecto del primer trimestre 2023, 14 de las 16 de las regiones presentaron disminuciones en la tasa de DMCS cada cien mil habitantes. Las regiones que registraron las mayores disminuciones son: Tarapacá (-14,5%), Antofagasta (-10,9%) y la Región de Atacama (-10,8%). Solo la región de Magallanes registró un aumento en su tasa de 1,9%.

Contra lo que dicen los matinales y los noticiarios nacionales, las cifras de delincuencia, arrojan disminuciones ostensibles en todo el país. El caso ocurrido en la región metropolitana, principal mercado para la mafia narco, impacta seriamente, y es un desafío a nuestro estado de derecho. El discurso facilista aquí sería quedarnos sólo con lo que nos dicen las estadísticas, el trabajo de las policías y la fiscalía está surtiendo efecto. Pero no estamos en Chile para conformarnos con poco, y la ostentación de poder de fuego, que hacen los narcos en la capital del país, obliga a todos los poderes del estado a coordinar acciones. Algunos (as) políticos (as) hacen su negocio, culpando al gobierno, con ojitos blancos mirando a los cielos. Pero es un aprovechamiento espurio, e inútil, Con elecciones en ciernes, todos los problemas no resueltos ahora, rebotarán a las autoridades siguientes. A la actual administración le ha costado lágrimas de diverso tamaño, el mea culpa por los arrebatos adolescentes pasados. La satanización de la política de los acuerdos, los reproches morales a las generaciones precedentes, tres años después son cosa olvidada. Y enhorabuena que así sea, porque son precisamente altos ejecutivos de gobierno, de la otrora vilipendiada centro izquierda, quienes tendrán que buscar los votos para aprobar la agenda de seguridad.

Los datos del Centro de documentación y análisis del delito, indican que estamos muy lejos de un “estado fallido”, como pregonaban políticos populistas esta semana. Sin embargo, la ocurrencia de sucesivos asesinatos en la capital del país, obligan a tomar medidas excepcionales. Ninguna está descartada, inclusive la aplicación de un estado de excepción constitucional en la región metropolitana. El desafío es, que gobierno, oposición y sociedad civil toda, se unan con el propósito de garantizar el derecho a vivir seguros en las casas y en las calles. Ojalá que se escuche el llamado a la unidad, y se depongan las rencillas partidistas, al menos hasta la próxima elección.



Ernesto Sepúlveda Tornero

Punta Arenas, lunes 22 de julio 2024.-



Ver más en https://cead.spd.gov.cl/centro-de-documentacion/