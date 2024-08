Anuncian nombramiento del primer Centro de Cuidados Municipal de Santiago «Presidenta Michelle Bachelet Jeria»

La inversión para la compra de este inmueble -$5.734.714.350- fue íntegramente financiada por el Programa Revitalización de Barrios e Infraestructura Patrimonial Emblemática (PRBIPE), de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) y el BID.



La mañana de este miércoles 7 de agosto, con la presencia de la ex Presidenta, Michelle Bachelet; la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro; la ministra de las Culturas, Artes y Patrimonio, Carolina Arredondo; y las subsecretarías de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), Francisca Perales; de Servicios Sociales, Francisca Gallegos y de la Mujer y Equidad de Género, Luz Vidal; y la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler; se anunció el nombramiento del Primer Centro de Cuidados municipal, “Presidenta Michelle Bachelet Jeria”, en reconocimiento al legado en políticas de cuidado y protección social de la exmandataria.



Se trata del edificio Ex Asilo de Ancianos de la Congregación Hermanitas de los Pobres, actualmente en obras de habilitación con proyección de entrada en funcionamiento para finales del 2024. Esta recuperación patrimonial pone a disposición de la comunidad de la zona sur de la comuna de Santiago un complejo de protección social que integra el Parque Alicia Cáceres, una lavandería comunitaria, una biblioteca, un futuro CESFAM y el Centro de Cuidados.



En la oportunidad, la ex Presidenta Michelle Bachelet Jeria, señaló que «esperamos que este nuevo centro de cuidado municipal sea un nuevo espacio de crear comunidad. Quiero destacar que se está recuperando este patrimonio donde las personas, los jóvenes, las mujeres, los hombres, las personas mayores, niños y niñas, podrán acceder a una variedad de servicios. Quisiera subrayar que este nuevo centro de cuidado municipal no es solo un edificio, es por sobre todo el símbolo de un compromiso con una sociedad más justa y más integrada. Un lugar donde se reconoce y se valora también el trabajo invisible que hacen quienes cuidan, ofreciendo un apoyo tangible y necesario para ellos. Este centro es un paso hacia la dignificación de los cuidados”, destacó la ex mandataria.



La alcaldesa de Santiago, Irací Hassler; agradeció todas las alianzas que se han realizado y agregó que “nuestra comuna que tiene más de la mitad de su territorio con alguna protección patrimonial debe usar los mejores lugares para los servicios públicos comunitarios y, es por eso, que decidimos hacer una gran inversión en este lugar. Y vamos a seguir generando inversión en infraestructura pública para nuestra comunidad y, que se sumen las alianzas, porque este lugar fue comprado, anteriormente, en alianza con la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) -en el anterior mandato de la ex Presidenta Michelle Bachelet- y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)”.



La titular de la Subdere, Francisca Perales, precisó que “la recuperación de este edificio fue un trabajo que lleva aproximadamente una década con la Subdere y es precisamente el objetivo que queremos relevar cuando hablamos de la recuperación de monumentos nacionales; que sean espacios de encuentro para la comunidad y que sirvan para generar bienestar e incorporar a segmentos de la ciudadanía que muchas veces se han visto invisibilizados como lo son, en este caso, las personas que cuidan. La puesta en valor de este inmueble permite, además de entregar servicios de apoyo en distinta materia de protección social a personas que están presentes en la comuna, ser un ejemplo de cómo se puede hacer este trabajo en otras comunas del país”.



En el marco del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados “Chile Cuida”, el Gobierno del Presidente Gabriel Boric anunció que para el 2024 se inaugurarán 15 centros destinados principalmente a las personas cuidadoras, acercando a las comunidades la provisión de servicios públicos, atención directa en los hogares, grupos de apoyo, autocuidado y recreación, cuidados a niños, niñas, adolescentes y personas dependientes.



Estos centros promueven la autonomía, la participación activa y la generación de lazos para combatir la soledad, aspectos fundamentales para la salud física y mental, así como para la prevención de la dependencia. Para el fin del Gobierno, se espera contar con 190 centros en distintas comunas y barrios del país. Además, en la Región Metropolitana, 27 municipios han dado un paso adelante al integrarse a “Chile Cuida”, siendo Santiago una de las comunas prioritarias.



Para finalizar la actividad, se dirigió a los presentes Amparo Devia, cuidadora usuaria del Sistema Barrial de Cuidados quien agradeció a quienes se han preocupado de este tema e invitó “a todas las personas cuidadoras y todas las personas que necesitan de cuidados, a las vecinas y vecinos a conocer y acercarse a estos espacios donde serán atendidos con cariño, profesionalismo y dignidad”.



El primer Centro de Cuidados Municipal, “Presidenta Michelle Bachelet Jeria”, proyecta para el año 2024 los siguientes servicios: espacio socio-recreativo para adultos mayores; atención de servicios sociales municipales; atención integral de psicólogas y abogadas; actividades de autocuidado; guardería para el cuidado de niñas y niños; sala de activación y movimiento (rehabilitación kinesiológica); laboratorio 3D de ayudas técnicas; programa de empoderamiento y vida independiente; oficina de acompañamiento a personas LGBTIQ+, entre otros.