«Cada tonelada pescada por artesanales da 5 veces más empleo que la industria» | Alianza Nacional por la Defensa de la Pesca Artesanal en momento clave de discusión de la nueva Ley de Pesca

En el marco de la discusión de la nueva ley de pesca, Hernán Cortés, vocero de la agrupación que reúne a organizaciones de pescadores artesanales del Norte, Centro y Sur de Chile, plantea que, “a pesar de que el diputado Bobadilla ha hecho todo lo posible por trabar la discusión, la comisión de pesca de la cámara ha logrado avanzar y pronto se tocarán los temas que generan mayor oposición por parte de los industriales pesqueros, en particular: el fraccionamiento.”



Con eso en perspectiva, el dirigente manifiesta que “La industria ha construido un relato basado en la idea de que cambiar el fraccionamiento tendría algún efecto negativo en el empleo, lo que es completamente falso, la pesca artesanal, en el caso de la sardina, por cada tonelada de pesca, emplea a 5 veces más personas que las naves pesqueras”.



Por otro lado, Cortés es claro al señalar que “el empleo en tierra no cambia en lo absoluto, las plantas para consumo humano y proceso van a seguir recibiendo la misma cantidad de pescados, la única diferencia es que nosotros, como artesanales, ya no tendríamos que comprarles cuota, por ejemplo, de sardina a la industria.”



El también presidente de CONDEPP, es claro al señalar que, si bien están de acuerdo con el proyecto de nueva ley de pesca, hay espacio para la mejora: “El proyecto de nueva ley de pesca debería reconocer a quienes efectivamente realizan el esfuerzo pesquero, sardina y anchoveta deberían ser cuotas 100% artesanales en todo el país, y el jurel debería fraccionarse 50% para artesanales y 50% para la industria” sentenció.



Finalmente, Cortés expresó que “Mejorar el fraccionamiento en favor de la pesca artesanal es, primero, hacer justicia, segundo beneficioso para el empleo y tercero, da la certeza jurídica que tanto ama la industria al reconocer que la Ley Longueira fue tramitada bajo cohecho y sobornos a parlamentarios, y que lo que obtuvieron las pesqueras gracias a ello siempre estará teñido con la mancha de la corrupción”