«Certificación de votante al día» para tramites y de «Voto Electrónico»: planteamientos del senador Alejandro Kusanovic en debate

Por mayoría se aprobaron las siete observaciones presentadas por el Presidente de la República que establecen la elección en dos días y contemplan sanciones de 0,5 UTM para quienes no voten.

Esta semana el Senado despachó con amplia mayoría a la Cámara de Diputados el veto presidencial al proyecto de ley que establece que las elecciones municipales y regionales de este año se realicen en dos días. Durante la discusión, el senador Alejandro Kusanovic, se mostró crítico de haber llegado a la instancia del veto para restablecer las sanciones a quienes no asistan a votar: “el ir a votar es un deber cívico, debe ser obligatorio, y aquí el Gobierno nos puso contra la espada y la pared para reponer la sanción, se tenía que votar tal como estaba, aunque no estuviéramos de acuerdo con el monto, que fue un verdadero oferton, bajaron en un 83% la multa que originalmente había propuesto el Gobierno, con la intención de desincentivar que la gente vaya a votar, porque en la práctica ¿cómo se logra cobrar esos 33 mil pesos?” cuestiono el parlamentario.

En su intervención en Sala, el legislador además apunto a implementar medidas hacia el futuro, detallando que “más allá de la baja sanción que propuso el Gobierno, tenemos que modernizar el sistema y avanzar hacia el voto electrónico. Hoy en día realizamos muchos trámites importantes en línea, como transacciones comerciales, inscripciones y se firman contratos, entonces ¿cómo no vamos a ser capaces de votar por internet?”.

Además, Kusanovic insistió en que se debe modernizar el sistema y cambiar la modalidad de castigo de multa por un «Certificado de Votante al Día», que se exija cuando se hagan tramites en el Estado, postulen algún trabajo o a un subsidios, tengan descuentos o beneficios al tener su “Situación de Votante al Día”: “es un tema que hay que cambiar urgente, la multa por una exigencia de tener la situación de votante al día, que es un deber” concluyo.