Charla sobre el problema de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes se realizó en Puerto Natales

En la tarde del jueves 29 de agosto en el auditorio del Hospital Augusto Essmann se llevó a cabo una charla denominada “Hablemos de prevención, juntos contra el abuso sexual”, iniciativa organizada por la Oficina Local de la Niñez (OLN) y Seguridad Pública de la Municipalidad de Puerto Natales.

El objetivo de la charla era poder fomentar la denuncia desde la sociedad civil en materia de abuso sexual infantil.

La bienvenida a esta actividad la hizo la directora de Desarrollo Social de la Municipalidad de Natales, Claudia Hernández Oyarzo quien señaló, que debido a los altos índices de abuso en nuestra región, hemos creído pertinente capacitar en esta materia a quienes tienen la importante labor de cuidar de la infancia de los niños, niñas y adolescentes, ya que además por doloroso que nos parezca, justamente el abuso y/o maltrato muchas veces proviene de quienes deberían protegerlos.

La primera exposición de esta Charla estuvo a cargo de Esteban Pérez Ibacache, director del Programa de Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes (ESCNNA) de la ONG Raíces Magallanes, quien expuso sobre la realidad regional y local del fenómeno de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Posteriormente el subcomisario, Jonathan Aravena Herrera, funcionario de la Policía de Investigaciones se refirió a lo que es la entrevista investigativa videograbada en casos de abuso, explotación y/o violación sexual a niños, niñas y adolescentes, como también explicó temas sobre prevención a la victimización secundaria a los NNA.

Ambos expositores cedieron la palabra a los participantes para que pudieran realizar consultas y observaciones sobre el tema.

Consultado Esteban Pérez Ibacache sobre su parecer con respecto a la charla indicó que, “estoy gratamente contento de poder contar con una buena cantidad de público, de este modo el objetivo se logra al poder hablar de la importancia de la denuncia y no ser cómplice de estos delitos. De este modo quienes tengan algún antecedente o información sobre ellos puedan hacerlo llegar a la autoridad competente, sobre todo porque en Magallanes tenemos las cifras más altas por número de habitante en estos delitos”.

Nosotros actualmente tenemos 35 víctimas de explotación sexual atendidas por el programa y esa cifra es de carácter regional, por lo que ese total también abarca un número importante de afectados/as de Puerto Natales. Es necesario recalcar que nosotros tenemos un convenio con la Delegación Presidencial Provincial de Última Esperanza, trabajamos con Seguridad Pública Municipal y realizamos otras labores como fiscalizaciones, capacitaciones, atención de víctimas, etc por lo que cada vez que vengo a la comuna de Natales puedo notar una institucionalidad bien organizada y preocupada en esta materia, por lo que esperamos seguir avanzando y así erradicar este grave flagelo que viven NNA de la región, agregó el director de la ONG.

Otra situación expuesta por Pérez Ibacache durante su presentación fue que al no existir en la ciudad de Puerto Natales moteles como en Punta Arenas, los adultos que se dedican a la explotación sexual en NNA traen hasta nuestra ciudad a adolescentes que son víctimas de explotación y realizan una especie de recorrido sexual en cabañas destinas al turismo, pub, dicoteque y otros y luego de un par de días vuelven a su punto de origen, siendo muy difícil de pesquisarlos. Por eso el llamado a denunciar cobra una relevancia fundamental en este asunto.

Finalmente el coordinador de la Oficina Local de Niñez, Iñaki Terroba Sánchez destacó que “ através del trabajo que venimos realizando con niños, niñas y adolescentes hemos detectado el alto grado de vulnerabilidad en índole sexual. Por ello vimos la necesidad de organizar una charla con la colaboración de Seguridad Pública dirigida a las y los actores de la sociedad civil como: representantes de los centros de padres y apoderados, organizaciones, culturales, deportivas, estudiantes en práctica de la Universidad de Magallanes entre otros que son quienes se vinculan con estudiantes para brindarles herramientas cuando se encuentren ante una situación con NNA que han sido vulnerados sexualmente y para ello conseguimos a dos profesionales en la materia que pudieran capacitar en ese tema.”