Ciencia antártica en Chile SCAR Chile 2024 | Ernesto Sepúlveda T. | Opinión

Chile será a partir de este lunes, el epicentro de la ciencia antártica mundial, ya que será anfitrión de la conferencia abierta del SCAR (Scientific Committee on Antarctic Research) en español, Comité Científico de Investigación Antártica. Esta es la mayor instancia de encuentro de ciencia antártica del mundo. La conferencia abierta de ciencia (OSC), se efectúa cada dos años para fomentar y facilitar la investigación internacional en la Antártica y el océano austral.

Chile es uno de los miembros permanentes del SCAR, desde su fundación en 1958, entre el 3 y el 6 de febrero de ese año, doce países fueron invitados a constituir el comité, del que hoy forman parte miembros que representan a las comunidades científicas de cuarenta y tres países. El SCAR se ocupa de iniciar, desarrollar y coordinar investigación científica de calidad internacional en la Antártida y el Océano Antártico. Asimismo, el SCAR asesora a órganos internacionales, como las Reuniones Consultivas del Tratado Antártico, la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático y el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático.

En Chile, la política antártica la ejecuta y coordina el ministerio de relaciones internacionales, a través de un organismo técnico de su dependencia, el Instituto Antártico Chileno INACH. El INACH que fue creado en 1964. tiene entre sus misiones el incentivar el desarrollo de la investigación científica, tecnológica, de innovación en la Antártica, el fortalecimiento de Magallanes como puerta de entrada al Continente Blanco y promover el conocimiento de las materias antárticas a la ciudadanía. Un hito relevante a destacar, es que desde el año 2003, el INACH trasladó su oficina matriz y dependencias científicas a Punta Arenas en la región de Magallanes y de la antártica chilena, Consolidando de esta manera a la región austral y zona extrema Magallanes, como la puerta de entrada a la Antártica.

Un hito importante en la consolidación de Chile como país polar, y puerta de entrada a la antártica, es la realización de la conferencia abierta de ciencia (OSC) del SCAR, en Pucón y Punta Arenas, este evento de relevancia mundial, organizado por el Comité Nacional de Investigaciones Antárticas (CNIA) y el Instituto Antártico Chileno (INACH), contará con la concurrencia de más de 1.500 científicos y especialistas en el tema antártico. Este sábado fueron recibidos por el equipo organizador y funcionarios de INACH. El lema del encuentro que se efectuará desde este lunes 19 hasta el 23 de agosto, es “Ciencia Antártica: Encrucijada para una nueva esperanza”. Se espera la presentación de 1.430 investigaciones efectuadas por los científicos y científicas presentes, centradas en ciencias físicas y de la tierra, así como en ciencias de la vida y ciencias sociales.

El SCAR de esta semana no sólo incluirá la presentación de las investigaciones científicas, sino también actividades de difusión con la comunidad.

Además de las presentaciones científicas, la conferencia incluirá conferencias plenarias, mini simposios, sesiones paralelas, mesas redondas y presentaciones de pósteres científicos. También se llevarán a cabo actividades destinadas a involucrar a la comunidad local. Una exposición de artesanías con inspiración antártica, en gimnasio Municipal de Pucón. Exposición de Ilustraciones Naturalistas de Mauricio Álvarez. Universidad de la Frontera, sede Pucón. Exposición fotográfica antártica de John Weller. Enjoy Gran Hotel Casino Pucón. Y Festival de Cine Documental Antártico. Universidad de la Frontera (Pucón) y Liquen Centro Cultural de Villarrica. En tanto en Punta Arenas se efectuará la reunión de delegados del SCAR, entre el 26 al 28 de agosto.

La Antártica y el Océano Antártico tienen un papel fundamental en la regulación de procesos como el clima y la absorción de dióxido de carbono, y la investigación en la Antártica es crucial para comprender procesos de importancia global y para el avance de la ciencia. El compromiso del estado de Chile con el objetivo de conservar la antártica como un territorio de ciencia y paz, ha seguido una línea constante desde la suscripción del tratado antártico y desde la constitución de SCAR en 1958. Gobiernos de distinto sello, han mantenido una línea inequívoca en este plano. Estamos hoy en un escenario expectante como país, con un empoderamiento creciente de nuestra institucionalidad científica. Con la ejecución de instancias de importancia estratégica, como la política nacional de construcción naval, que nos ha entregado ya, un nuevo y moderno rompehielos, el “Oscar Viel”. Y con la ejecución de la política nacional de desarrollo de zonas extremas, sucesora de los planes especiales de desarrollo, que ejecuta el Gobierno regional de Magallanes y de la antártica chilena. Una política fundamental para potenciar el desarrollo de la zona austral y para fortalecer nuestro rol antártico. Entre otras decenas de iniciativas relevantes, nos permitirá construir el hito más importante en la ciencia nacional, el Centro Antártico Internacional. También proyectamos reponer instalaciones de bases antárticas, que desempeñan hoy un rol crucial para el desarrollo de la investigación científica.

La realización de la conferencia abierta de ciencia (OSC) del SCAR esta semana en Chile, constituye una gran noticia para el posicionamiento de Chile, en el ámbito internacional, y constituye también un hito para la divulgación del conocimiento científico hacia la comunidad. También es un importante impulso a la actividad turística y del comercio local. En la zona extrema Magallanes, estamos proyectando inversiones que nos permitirán en los próximos años, ser anfitriones de la SCAR, coronando así, el objetivo país, de que la región de Magallanes y de la antártica chilena, sea la puerta de entrada y el puente hacia el continente blanco. Los países que prosperan y alcanzan el desarrollo, son aquellos en que la sociedad acuerda objetivos de largo plazo, que trascienden gobiernos. Son los países que no dejan de invertir en derechos sociales, para invertir en ciencia y desarrollo tecnológico. Los países que prosperan, siguen construyendo viviendas sociales y consultorios de salud primaria, al mismo tiempo que potencian la inversión y el desarrollo del conocimiento científico y tecnológico. Esa es la ruta de la zona extrema Magallanes.

Ernesto Sepúlveda Tornero

Punta Arenas, lunes 19 de agosto 2024.-



