Consejos para ahorrar dinero a la hora de jugar online

Imagen: Unsplash

Los ahorros son uno de las principales preocupaciones de nuestra sociedad moderna, debido a la enorme cantidad de gastos que tenemos que enfrentar en nuestro día a día, y ni hablar de las cargas impositivas de algunos países y los precios del alquiler. Sin embargo, el entretenimiento y los juegos online tienen una importante carga para el bolsillo de algunos.

Y es que, a pesar de que los juegos en línea son un entretenimiento tan valido como cualquier otro, necesitas tener controlados los gastos en ellos. Para esto, es necesario que conozcas bien lo que estás jugando, bien sea MMORPGs, Casinos Online, MOBAs o cualquier otro tipo de juego que puedas.

Tips para ahorrar en juegos online

Ten un presupuesto para juegos

Crea un presupuesto que, basándote en tu balance de ingresos y egresos, te puedas permitir. Para ello, debes guardar tus recibos de servicios y de bienes básicos, así como otro tipo de egresos que tengas para que puedas compararlos con tus ingresos. En base a esto, tendrás un margen que deberás ahorrar, es recomendable que no sea menor al 30% de tus ganancias para que tengas una base de ahorro sustentable en el tiempo. El resto, es el dinero que te puedes gastar en Casinos Online o cualquier otro tipo de juegos y entretenimiento.

Atente siempre al presupuesto y no lo sobrepases

La organización es la clave para el ahorro, pero también la disciplina. Si no logras tener suficiente de ambas, entonces no podrás ahorrar. Es de suma importancia que no te pases del presupuesto, esto incluye la compra de juegos, las microtransacciones y los juegos de casino, ya que todos ellos implican un gasto relativamente bajo, pero, al ser tan bajo, puedes tener la tentación de gastar cada vez más y terminar pasándote del presupuesto.

Aprovecha los bonos y promociones

En los juegos de casino, por ejemplo, tienes la ventaja de que muchos de ellos ofrecen recurrentemente bonos que, bien aprovechados, pueden ayudarte a ahorrar dinero a la hora de jugar online.

Aprovechar estos bonos y promociones, sin embargo, no significa que cada vez que veas uno lo utilices, ya que esto también exige un gasto de dinero, todo esto debes contemplarlo dentro de tu presupuesto y sólo si te lo puedes permitir.

Por otro lado, si ganas dinero virtual en algún juego, es preferible que utilices ese dinero para no agotar tan rápidamente el presupuesto. Por supuesto, tampoco debes comprometer tus ahorros a la hora de recargar un juego, siempre utiliza lo que esté dentro de tu presupuesto y el dinero proveniente de los bonos, puedes emplear una plataforma de pagos digitales que sea exclusivo para los juegos online, de forma que el dinero que tengas guardado allí, sea el que gastes en ellos.

Conclusión

A pesar de las estrategias de marketing que utilizan las páginas de apuestas y de juegos en línea, es necesario que te mantengas firme y no caigas en trampas psicológicas, recuerda que el único responsable por tu dinero eres tú y serás tú quien sufra las consecuencias por gastar demás en ellos. Sin embargo, el entretenimiento sano también puede llevarse a cabo dentro de estas plataformas siempre que te mantengas disciplinado y organizado.