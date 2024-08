Diputado Matheson oficia a Conaf por contratación de nueva empresa a cargo de sistema de ventas del Parque Nacional Torres del Paine

A través del documento enviado a la institución pública, Matheson, solicitó las bases de licitación, actas de apertura e informe técnico de adjudicación, entre otros.



El diputado Christian Matheson ofició a Conaf, luego de haber expresado su preocupación por la falta de información en la administración del sistema de venta de entradas para el Parque Nacional Torres del Paine durante la temporada 2024-2025. La empresa Ticketpro fue sancionada y su contrato fue terminado de forma anticipada.



El documento señala que “en diciembre del año 2023, la Dirección Ejecutiva de la Corporación Nacional Forestal autorizó la contratación directa, mediante Resolución N°1164, con la empresa TICKETPRO S.A. Este contrato fue fijado para un periodo de 36 meses, por un monto total garantizado de $2.079.734.924”.



El oficio, además agrega que se resolvió el término anticipado del contrato con el proveedor por incumplimientos y que esta decisión “fue ratificada por medio del rechazo al recurso de reposición, el cual consta en la resolución Nº 563/2024, dictada el 26 de julio del presente año”.



Al respecto, Matheson dijo que “en mi rol fiscalizador y en función de la inquietud que ha surgido principalmente entre las organizaciones del turismo, es que envié este oficio que busca esclarecer la forma en que Conaf está realizando la contratación de empresas dedicadas a la venta de entradas en los parques nacionales y muy especialmente en Torres del Paine, por lo anterior he solicitado las bases de la licitación para el sistema de ventas de entradas, el acta de apertura de licitación, entre otros. Aquí debemos ser muy cuidadosos con los recursos públicos y no adjudicar a dedo contratos tan relevantes para la economía”.



El diputado manifestó que “debemos recordar que en Magallanes y sobre todo en Última Esperanza, el turismo es una de las actividades productivas más importantes, y no tan solo las organizaciones que desarrollan esa actividad, sino también las personas que viven del turismo no pueden estar constantemente afectadas por un manejo deficiente por parte del servicio que tiene a cargo los parques nacionales. Por otra parte, debemos cuidar los estándares de transparencia, porque el país ya no soporta más irregularidades o nebulosas que siembran duda acerca de la probidad en el ejercicio de funciones públicas. Me preocupa este contrato y por eso estoy cumpliendo con mi deber como parlamentario”.



El oficio dirigido al director regional de Conaf, además busca que se dé a conocer ¿cuál es la experiencia que esa empresa tiene en la realización de labores de esta índole, los ⁠plazos establecidos para la marcha blanca, y quiénes son los propietarios, representantes legales y gerentes o directivos de la empresa.