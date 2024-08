El miércoles 5 de agosto Colegio de Profesores anuncia paro de 24 horas

El Colegio de Profesoras y Profesores A.G. Magallanes informó que adherirá al paro de 24 horas convocado por el gremio nacional para este miércoles 7 de agosto, en protesta por los 4 ejes centrales demandados por el no más agobio, acoso, maltrato ni agresiones.

“Además, dentro de nuestras consignas también se encuentran la Deuda Histórica, mención de las docentes diferenciales y educadoras de párvulos, inestabilidad laboral y la evaluación docente”, manifestaron los dirigentes del profesorado magallánico.

El gremio de los profesores reclama que la violencia es la causa fundamental de la problemática psicológica y social que llegan a nuestras escuelas. “Llamamos a nuestras/os parlamentarios que vean la problemática de la convivencia, las agresiones y el maltrato al docente, hacemos hincapié en la actitud que tienen y la falta de sensibilidad al no apoyar al profesorado en la creación de una ley que proteja a todas/os los docentes, es una falta de respeto que no nos consideren siendo que somos profesionales importantes para la sociedad, como podemos esperar que nuestras/os estudiantes y apoderadas/os nos valoricen si los que lideran el país no lo hacen”.