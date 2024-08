En Magallanes CONADI presenta segundo llamado a Concurso de Equipamiento Básico por $30 millones para predios adquiridos mediante la Ley Indígena

Podrán postular quienes han sido beneficiados con el subsidio de tierras, ya sean personas naturales, comunidades y parte de comunidades indígenas de la Región de Magallanes y Antártica Chilena.

Con el fin de implementar mejoras y aumentar la productividad en los predios financiando proyectos de equipamiento de predios adquiridos vía subsidio de tierras articulo 20, letra a) o b) de la Ley N°19.253, mediante la habitabilidad, implementación productiva, adquisición de activos y/o tecnologías adecuadas.

Quienes estén interesados en postular, tienen que contar con clave única, accediendo al formulario en la sección Concursos en Línea de la página https://conadi.cerofilas.gob.cl/

En la Región de Magallanes se beneficiarán seis iniciativas, siendo para cada postulante y/o proyecto de $5 millones, lo que constituye un apoyo significativo para invertir en materiales, inversión y gastos de operación entre otros.

“Invitamos a usuarios que en años anteriores se adjudicaron el subsidio de tierras a través de CONADI, a que postulen y sean parte de este concurso, lo que les ayudará considerablemente a equipar su predio”, señaló Nelson Aguilera Águila, Jefe de la oficina de Asuntos Indígenas de CONADI en Punta Arenas.

Las bases se pueden obtener en el siguiente link:

http://www.conadi.gob.cl/gobiernotransparente/transparencia/Concuros/Concursos.html

Se pueden obtener las bases y realizar consultas, hasta el 29 de agosto del año en curso a través del correo edelgado@conadi.gov.cl, siendo la fecha de cierre de recepción de postulaciones el día 30 de agosto hasta las 23:59, horario de Santiago.

Por su parte, Margot Ruiz Ignao, quien vive en una parcela en Porvenir, Tierra del Fuego, señaló que “hace 22 años que salí adjudicada con el concurso de tierras y llegué a tener 22 invernaderos. CONADI nos ha ayudado muchísimo y he seguido postulando siempre en lo que puedo, por lo que le digo a todos los acreditados que estén siempre atentos y postulen ya que no es difícil, sólo hay que leer y preguntar para hacer bien las cosas. Hay muchos proyectos y no sólo para quienes tenemos tierras por CONADI por eso hay que informarse. Estoy muy agradecida de CONADI por todo el apoyo y la ayuda recibida”.