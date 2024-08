Encuesta nacional de Juventud y Bienestar 2024 se aplicará en todo el país

Más de 70.000 estudiantes de 2° medio de 3.000 establecimientos educacionales del país participarán en la Encuesta de Juventud y Bienestar 2024, que mide situaciones de riesgo y de protección asociados al consumo de alcohol y otras drogas en la población adolescente.

La Encuesta Juventud y Bienestar busca conocer las condiciones de vida y bienestar de adolescentes, así como su relación con el uso de alcohol y otras drogas, con el objetivo de coordinar acciones que mejoren su entorno.

Es un instrumento que se implementa cada dos años a estudiantes de 2° medio de establecimientos educacionales de todo el país, que adhieren voluntariamente en el marco de la implementación del Programa SENDA Previene a nivel comunal.

La puesta en marcha de la medición a nivel nacional fue encabezada por la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, y el titular de Educación, Nicolás Cataldo, en el Liceo Santiago Bueras y Avaria de Maipú, oportunidad en la que dialogaron con un grupo de estudiantes que participación de la encuesta. Acompañados por la directora de SENDA, Natalia Riffo, y el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, las autoridades resaltaron que este instrumento permite para generar diagnósticos precisos y desarrollar planes de acción específicos tanto para las comunas como para los establecimientos educacionales participantes.

La Encuesta de Juventud y Bienestar identifica factores protectores y de riesgo asociados al consumo de alcohol y otras drogas, como la influencia de grupos de pares, la ansiedad, y la salud física y mental, estructurando sus preguntas en torno a dimensiones fundamentales como la familia, la escuela, los grupos de pares y el uso del tiempo libre. “Este instrumento es muy importante para tener buenas políticas públicas. Si las políticas públicas no conocen la problemática y no tienen información certera de la realidad no van a tener resultados, especialmente en esta temática tan sensible como la juventud y las drogas, donde es muy importante tener un diagnóstico muy preciso”, explicó la Ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá.